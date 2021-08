Dirk Heiligtag bleibt Vorsitzender

Dirk Heiligtag bleibt 1. Vorsitzender des Schützenvereins Ledde Dorf. Er wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung einstimmig in seinem Amt bestätigt. Coronabedingt konnte sie nicht, wie sonst üblich, im Januar im Vereinslokal Folsche abgehalten werden. Dafür gab es nun im August eine Versammlung unter freiem Himmel. Dirk Heiligtag begrüßte die zahlreich erschienenen Schützenmitglieder bei bestem Wetter am vereinseigenen Schießstand am Widum.

Besonders begrüßt wurden die seit 2019 amtierenden Ledder Königspaare, der erste König Robin Frye mit Königin Anika Hitzmann sowie das zweite Königspaar Sebastian Hemmer mit Annika Brandt. Ein Mitglied wurde neu in den Verein aufgenommen.

Das Protokoll der letzten Versammlung wurde vom Schriftführer Martin Folsche verlesen. Anschließend trug Elke Lagemann den Jahresbericht der Spielgemeinschaft Ledde-Lengerich und der Ledder Schießgruppe vor. Sobald wie möglich sind alle Schützen und Interessierte wieder zu den Übungschießabenden auf dem Ledder Schießstand willkommen. Die genauen Termine werden kurzfristig bekanntgegeben.

Dem Jahresbericht von Dirk Heiligtag folgte der Kassenbericht vom 1. Kassierer Jörg Donnermeyer. Die Kassenprüfer Andre Stalljohann und Ralf Hinnah hatten die Kasse geprüft und keinerlei Beanstandungen. Da beide zur Versammlung nicht anwesend sein konnten, bedankte sich ihr Vertreter Henrik Hinnah beim Kassierer sowie dem Vorstand für die geleistete Arbeit im Jahr 2020 und beantragte die Entlastung des Vorstandes. Diese wurde einstimmig erteilt.

Beim Punkt Neuwahlen musste in diesem Jahr der erste Vorsitzende neu gewählt werden. Dirk Heiligtag wurde einstimmig von der Versammlung in seinem Amt bestätigt. Als neuer Kassenprüfer für den ausscheidenden Andre Stalljohann wurde Axel Störmer gewählt. Den Festausschuss bilden weiterhin Axel Störmer, Henrik Hinnah, Maik Overmöller und Stefan Brandt.

Ehrungen

Die Ehrungen nahm Hauptmann Andre Landwehr zusammen mit Dirk Heiligtag zusammen vor. 25 Jahre im Verein ist Jürgen Lage. Seit 50 Jahren Mitglieder sind Theo Blom, Norbert Hinnah, Udo Kellermeier, Jürgen Lindstroth, Wolfgang Osterhaus und Ralf Stalljohann. Für ihre 70-jährige Treue zum Verein wurden Heinz Birkenkamp und Werner Schmidt geehrt.

Unter Vorbehalt wurden Termine bekanntgegeben. Am 19. Dezember ist die Weihnachtsfeier auf dem Schießstand geplant. Vom 26. bis zum 29. Mai 2022 (Christi-Himmelfahrt-Wochenende) soll das Ledder Schützenfest gefeiert werden.

Bei der Versammlung wurde spontan für die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen ein Sparschwein aufgestellt. Die Schützen spendeten 430,20 Euro. Dieser Betrag wird aus der Vereinskasse auf 500 Euro aufgerundet und über die Aktion Lichtblicke gespendet.