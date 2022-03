Dorfplatz ist wieder herausgeputzt

Weil sich an dem Tag die Gründungsversammlung der Interessengemeinschaft (IG) Leeden zum 25. Mal jährte, lud Gerhard Wellemeyer als Vorsitzender der IG am Samstag die Helfer zu einem Gläschen Sekt auf dem Dorfplatz ein. So ließ sich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden: Dorfplatzpflege und Sektfrühstück am Pavillon. Die zwölf fleißigen Helfer der IG holten die Baumelbänke und Sitzgarnituren aus der Remise, säuberten sie und stellten sie auf dem Dorfplatz auf. Drei fleißige Damen pflegten derweil das Beet am Pavillon. Wie gewohnt gab es anschließend zur Stärkung Brötchen und heißen Kaffee, den Eva Kongsbak gekocht hatte. Wie schön die gute Stube des Stiftsdorfs nun wieder aussieht, ist beispielsweise heute zu sehen, wenn der Leedener Feierabend-Markt zwischen Remise und Stiftshaus stattfindet. Zwei Marktbeschicker kommen nach einer Winterpause zurück und bereichern das Angebot: der Süßigkeitenstand von Peter Hebeda und das Blumenhaus Schöfer mit Schnittblumen und Pflanzen für den Garten. „Ferner wird der AWO-Kindergarten Lengerich auf dem Leedener Feierabend-Markt Waffeln backen und Friedenstauben basteln, Heidi Poske und Marianne Grunwald bieten heiße Schokolade mit Sahne an“, ergänzt Gerhard Wellemeyer und weist auf den guten Zweck hin: „Der Erlös aus diesen Ständen ist für die Ukraine-Hilfe der Aktion Würde und Gerechtigkeit aus Lengerich bestimmt.“