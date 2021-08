Drei Freunde werden zum Trio

Am kommenden Sonntag, 8. August, tritt „Strandgut“ mit Gitarre, Flöte und Cello bei den Picknick-Konzerten@Haus Hülshoff in Tecklenburg auf. Schon seit langem eng befreundet, hat sich für die drei vielbeschäftigten Musiker erst durch den Lockdown die Gelegenheit ergeben, als Trio miteinander zu musizieren.

Eingeladen wird zu einer besonderen musikalischen Reise durch die Jahrhunderte. Angelika Schmidt an der Flöte, Birte Schultz am Cello und Gitarrist Matthias Strass spielen zeitlos schöne Instrumentals von klassischen Stücken bis Modern Acoustic. Virtuos, leidenschaftlich und mit viel Hingabe bietet das in der Corona-Pandemie gegründete Trio eine musikalische Vorstellung der Extraklasse, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Vorstellung der Extraklasse

Als die Pandemie losbrach, spielte Flötistin Angelika Schmidt gerade Händels Alcina an der Hamburger Staatsoper. Der Gitarrist Matthias Strass ist normalerweise an den großen Musicaltheatern in Hamburg tätig und gehört seit 15 Jahren zur Stammbesetzung des Orchesters der Freilichtspiele in Tecklenburg. Cellospielerin Birte Schultz tritt normalerweise in der Laeiszhalle oder der Elbphilharmonie auf.

Nachdem „Strandgut“ intensiv Literatur ausprobiert, Noten bearbeitet und gemeinsam im Wohnzimmer geprobt hat, tritt das Trio nun in Tecklenburg auf.

Das Konzert beginnt um 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr). Die Tickets kosten 20 Euro. Sie können per E-Mail bestellt werden (info@tecklenburgevents.com / Website - www.tecklenburgevents.com). Erhältlich sind sie außerdem in den Geschäften Landart, Landrat-Schultz-Straße 12 in Tecklenburg und Mediterrana, Am Alten Posthof 13, in Ibbenbüren. Es gibt noch zwei weitere Picknick-Konzerte.