Driehof ist jetzt ein Vier-Sterne-Hotel 

Der Driehof hat eine lange Geschichte. Seit genau 100 Jahren befindet er sich im Familienbesitz und hatte – mittlerweile in dritter Generation – immer eine Frau als Eigentümerin. Heute ist es Dr. Michaela Gallenkamp, die dort mit ihrem Mann Lars Menebröcker und drei Kindern wohnt. War der Hof früher ein landwirtschaftliches Anwesen, wurde er später zum Wohnen genutzt. Die Wirtschaftsgebäude waren bis 2018 verpachtet. Nun hat der Driehof eine neue Bestimmung: Er ist in ein Hotel umgewandelt worden. Und das ist seit Donnerstag mit vier Sternen zertifiziert. Neben dem Hotel Teutoburger Wald in Brochterbeck ist es damit das zweite Vier-Sterne-Haus in Tecklenburg.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch