Dringend Wohnraum gesucht

Es ist alles ausgereizt. Die Stadt sieht sich kaum mehr in der Lage, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Das verdeutlichte Bürgermeister Stefan Streit am Dienstagabend im Stadtrat. Doch wegen des nahenden Winters und der Energiekrise sei mit weiteren Flüchtlingen zu rechnen, vor allem mit Menschen aus der Ukraine.

Zum Stichtag 30. Juni hatte die Stadt insgesamt 244 000 Euro an Zuweisungen von Bund beziehungsweise Land erhalten, speziell für Ausgaben, die nötig wurden, um die Menschen aus der Ukraine unterbringen zu können. 205 000 Euro hat sie an Aufwendungen (zum Beispiel für Miete und Leistungen zum Lebensunterhalt) aufgebracht sowie rund 70 000 Euro in Baukosten (Unterbringung am Howesträßchen) investiert. Diese Zahlen nannte Kämmerer Ansgar Wallmeyer.

„ »Die Kapazitäten reichen nicht.« “ Bürgermeister Stefan Streit

Die Stadt habe eine Überlastungsanzeige gestellt, erläuterte Stefan Streit. Die 24 Bürgermeister des Kreises Steinfurt hätten zudem an Ministerpräsident Hendrik Wüst geschrieben und ihre Sorgen mitgeteilt. Gefordert werde unter anderem ein größerer zeitlicher Vorlauf.

Für eine Woche sei die Zuweisung ausgesetzt worden – und danach? „Die Kapazitäten reichen nicht“, so der Bürgermeister. Es werde in Tecklenburg wöchentlich mit fünf bis zehn Personen gerechnet. Er rief öffentlich dazu auf, Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Auf die Stadt kommen zudem höhere Personalkosten zu, da zwei weitere Hausmeister eingestellt worden seien, die sich um die Unterkünfte kümmern würden. Auch die Zahl der Betreuer müsse aufgestockt werden.

Die Zahlen zum Stichtag 30. Juni kämen aus einer entspannten Situation. Das werde künftig anders sein. „Es wird nicht bei diesen Zahlen bleiben.“