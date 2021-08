Duo begeistert mit lebensfrohen Folksongs

Bei angenehmen sommerlichen Temperaturen erfreuten sich zahlreiche mit Gartenstühlen, Klapptischen und Sonnenschirmen ausgestattete Besucher an toller Live-Musik im Freien: Beim Picknick-Konzert in den Anlagen von Haus Hülshoff war diesmal das Duo Trailhead zu Gast.

Dass die Picknick-Konzerte im Park vom Haus Hülshoff jede Woche neue, andere klangliche Kostbarkeiten zu bieten haben, stellte Lucy Costelloe am Sonntag einmal mehr unter Beweis. Die Leiterin der „Künstler für Künstler-Gruppe“ zeigte wie immer ein kluges Händchen bei der Musikauswahl. Sie lud mit dem „Trailhead Duo“ aus Berlin zwei begabte Künstler ein, die im Stil der amerikanischen Singer-Songwriter der 60er und 70er Jahre von den kleinen und großen Dingen des Lebens erzählen.

Tobias Panwitz an Gitarre und Mundharmonika wurde von dem begnadeten Bassisten und gefragten Musiker Paul B. Keeves begleitet. Die positive Einstellung zum Leben, die sich durch die Songs von „Trailhead“ zieht, übertrug sich unwillkürlich auf das Publikum, und so sorgte das sympathische Duo auf Anhieb für eine heitere Atmosphäre.

In „Take a Walk“ beschreibt Tobias Panwitz sehr anschaulich, wie das Wandern in der Natur die Sorgen vertreibt und die Lebensgeister weckt. Dass man mitunter auch an seine körperlichen wie geistigen Belastungsgrenzen gelangt, wird in Songs wie „Keep Walking“ und „Breathing in, Breathing out“ deutlich. Man leidet förmlich mit ihm, wenn Panwitz davon erzählt, wie er auf manchen Etappen seiner 30-tägigen Alpenüberquerung von Salzburg nach Triest 1000 Meter bergauf und wieder bergab klettern musste und sich immer wieder fragte: „Warum tue ich mir das an?“

Wie lohnenswert dies sein kann, kommt in dem Song „Miles and Miles“ wunderbar zum Ausdruck, in dem Tobias Panwitz die atemberaubenden Bergpanoramen so bildhaft darstellt, dass sie förmlich vor dem geistigen Auge entstehen. Feinsinnige Interpretationen von Klassikern wie Neil Youngs „Comes a Time“, „You Ain’t Going Nowhere“ von Bob Dylan oder Eight Days a Week von den Beatles fügten sich klanglich nahtlos in Panwitz‘ stimmungsvolle. Perfekt abgerundet wurde der Auftritt durch das exquisite Bassspiel und die Zweitstimme von Paul B. Keeves – und so sorgte das Trailhead Duo für Begeisterung bei den etwa 100 Zuhörern, die beinahe durchweg munter mitklatschten und -wippten.

Die abwechslungsreiche Konzertreihe wird am Sonntag, 22. August, beendet. Dann beschließt das Blackbird Trio die Saison mit Rock’n’Roll und Blues.