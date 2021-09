Edle Tropfen, historische Kulisse

Am Wochenende hat das 31. Weinfest in Tecklenburg stattgefunden. Und es war etwas Besonders – zum einen weil es 2020 wegen der Corona-Pandemie keines gegeben hatte, zum anderen weil es diesmal erstmals auf der großen Wiese an der Burg über die Bühne ging.

Den Gang zur Wiese an der Burg traten am Wochenende viele Weinfreunde an.

An diesem Wochenende gab es in Tecklenburg – nach einer einjährigen Corona-Pause – mit der 31. Auflage wieder ein Weinfest. Diesmal auf der großen Wiese vor der Ruine der Tecklenburg.

Schon am Freitag nach der Eröffnung durch Bürgermeister Stefan Streit konnte man von einer gelungenen Premiere sprechen. Wilhelm Kienemann, der Vorsitzende der Verkehrs- und Wirtschaftsgemeinschaft (VWG), zeigte sich zufrieden und Anna-Maria Löffler, die Pfälzer Weinkönigin von 2019/20 und amtierende deutsche Weinprinzessin 2020/21, verlieh dem Wochenende ein wenig majestätischen Glanz.

Trotz der kurzfristigen Absage einer Winzerei war die Vielfalt an erstklassigen Rot- und Weißweinen gesichert. Jörg Holdenried vom gleichnamigen Weingut zeigte sich begeistert von der Lokation: „Eine einzigartige Atmosphäre in historischer Kulisse“. Der Winzer aus dem Weindorf Partenheim in Rheinhessen, seit über 20 Jahren eine feste Größe auf dem Tecklenburger Weinfest, gab allerdings zu bedenken, dass man großes Glück gehabt habe mit dem Wetter: „Bei Regen sähe es hier natürlich ganz anders aus, da müsste man sicher über ein großes Zelt nachdenken.“

Es gibt bereits erste Überlegungen, den Standort auf dem zweiten Platz des Burggeländes neben der Freilichtbühne beizubehalten, um auch die künftigen Tecklenburger Weinfeste dort zu feiern. Befürchtungen im Vorfeld, dass der längere Weg zur Burg hinauf Besucher abschrecken könnte, erfüllten sich nicht. Auch hier spielte das Wetter eine wichtige Rolle, wie ein Besucher anmerkte: „Bei diesem herrlichen Wetter geht man gern ein paar Schritte mehr und vielleicht verweilt man länger, damit sich der Weg auch lohnt“, erklärte der Mann schmunzelnd.

Für Gehbehinderte bestand aber die Möglichkeit, mit dem Pkw bis an die Jugendherberge zu fahren und von da dann ebenerdig das Festgelände zu erreichen.

„Wir wollten ein Fest zum Wohlfühlen auf die Beine stellen“, so VWG-Vorsitzender Wilhelm Kienemann. Und das scheint gelungen, sah man doch überall nur fröhliche Gesichter. „Die Menschen sind dankbar dafür, endlich wieder schunkeln, klatschen und singen zu dürfen. Es hat viel Mühe und Hartnäckigkeit bedurft, das Fest in dieser Form hinzubekommen und bis der Kreis Steinfurt mit unser Hygienekonzept ein verstanden war.“

Für den Freitag gab Kienemann die Besucherzahl mit über 500 an, und auch am Samstag füllte sich der Platz zusehends als der „Ski und Bob Express“ aus Ascheberg die Bühne betrat. Am Sonntag folgte unter anderem ein Konzert der Big Band der Angelaschule Osnabrück.