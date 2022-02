Ehrenamtliche dringend gesucht

Hoher Besuch bei der ANTL: Minister Karl-Josef Laumann war zu Gast in der Sägemühle und informierte sich über die Sorgen und Nöte des Vereins.

Es gibt einige Probleme, mit denen Vereine zu kämpfen haben. Das gilt auch für die Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land (ANTL). Die Finanzen, die mühevolle Suche nach ehrenamtlichen Helfern und Naturschutzfragen wie eine zunehmende Flächenversiegelung und der Zustand des Waldes gehören dazu. Karl-Josef Laumann hatte am Freitag ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte. Der Landesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales war zu Gast in der Sägemühle der ANTL an der Bahnhofstraße. Ebenfalls mit dabei: die Bundestagsabgeordnete Anja Karliczek (CDU).

Bei einem Rundgang über das Gelände bekam der Minister bereits die ersten Fakten zu hören. Auch wenn das Wasserrad munter plätscherte, muss doch, um es zu erhalten, immer wieder Geld in die Hand genommen werden. „Der Zahn der Zeit nagt daran“, erläuterte Klaus Helms, der sich um die Mühle kümmert, die noch so arbeitet wie vor 120 Jahren. Den Standort zu pflegen und zu erhalten, sei ein Kraftakt, so der Vorstand unisono. Umweltbildung für Kinder und Jugendliche, Naturpflegemaßnahmen und die Schafherde gehören außerdem zu den Aufgabenbereichen.

„ »Der Zahn der Zeit nagt am Wasserrad.« “ Klaus Helms

Die Struktur des Vereins laufe im Wesentlichen ehrenamtlich, so der stellvertretende Vorsitzende Rainer Lagemann. Und genau da gibt es ein Problem. Zum Beispiel im Bereich der Jugendarbeit, dort brauche man Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch Ältere, die die Gruppen übernehmen würden. „Wir sind händeringend auf der Suche“, so Lagemann.

Es brauche Leute, die in Rente seien, noch arbeiten können und wollen und handwerkliches Geschick hätten, weiß Laumann. Vor Jahren habe es „eine gigantische Vorruhestandswelle“ gegeben. Diese Menschen hätten sich dann ehrenamtlich engagiert. Doch damit sei es jetzt vorbei.

Klaus Helms ist ein Beispiel dafür: „Ich bin seit über 40 Jahren in der ANTL. Aber richtig Zeit dafür hatte ich erst nach meiner Pensionierung.“ Von den rund 500 Mitgliedern seien knapp zehn Prozent aktiv. „Und es sind immer die Gleichen.“

Eine Lösung könne es sein, Langzeitarbeitslose zu beschäftigen, regte Laumann an und machte sich gleich Notizen. Dafür stünden viele Mittel bereit, es gebe sogar 100-Prozent-Förderungen. Eine Anregung, die dankbar aufgenommen wurde.

Dass junge Leute fehlen, hat nach Ansicht des Ministers eine wesentliche Ursache: Vieles habe sich verändert, zum Beispiel, dass es Ganztagsschulen gebe. Früher seien Vereine oder Kirchen nachmittags „außerschulische Lernstandorte“ gewesen. „Das ist heute anders.“ Auch das Freizeitverhalten von Familien habe sich geändert.

„ »Wir dürfen keine Gewinne machen und keine Rücklagen bilden, müssen aber bei Projekten Geld vorschießen.« “ Thomas Volk

Ein weiteres Problem ist die Finanzierung von Projekten. Da stecke man in einer finanziellen Zwickmühle, schilderte ANTL-Vorsitzender Thomas Volk. Damit es Fördermittel gibt, ist ein Eigenanteil des Vereins Voraussetzung. „Wir dürfen keine Gewinne machen und keine Rücklagen bilden, müssen aber bei Projekten Geld vorschießen.“ Zudem reiche die Entlohnung von öffentlicher Seite nicht aus, wenn es um die Landschaftspflege gehe. Die ANTL lege wertvolle Biotope an und pflege sie. Sie kümmert sich unter anderem um das Recker Moor.

Was die ANTL ebenfalls problematisch sieht, sind die zunehmenden Flächenversiegelungen und Solarflächen. In Nordrhein-Westfalen bestehe die Regelung, dass auf landwirtschaftlichen Flächen keine Solaranlagen geben dürfe, erläuterte Laumann: „Solar gehört erst einmal auf die Dächer.