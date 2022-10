Eigene Kompetenzen erkennen

Zar steht den Jugendlichen die große Vielfalt der Berufswelt offen. Doch sich darin zurechtzufinden, ist nicht immer leicht. Viel Unterstützung bekommen sie am Graf-Adolf-Gymnasium. Die Schule wird im nächsten Jahr 100 Jahre alt. In einer Serie wird sie mit all ihren Facetten vorgestellt. Heute geht es um die Berufsorientierung.

Es gibt nur wenige Schulen im Tecklenburger Land, die so alt sind wie das Graf-Adolf-Gymnasium. 2023 besteht es seit 100 Jahren. Die Ursprünge reichen sogar zurück bis ins 16. Jahrhundert. Das Jubiläum, das im nächsten Jahr groß gefeiert werden soll, ist Anlass für eine Serie, in der die zahlreichen Aspekte und Facetten der Schule vorgestellt werden und weit über den fachspezifischen Unterricht hinausgehen. Dazu zählt die Berufsorientierung.

Die große Vielfalt der Berufswelt steht Jugendlichen mit qualifizierten Schulabschlüssen heute offen – insbesondere mit einem Abitur in der Tasche. Dies ist nicht nur ein oberflächlicher Eindruck, der sich auf den sehr reichhaltig mit Firmen und Institutionen aufwartenden Berufswahlmessen ergibt, bei denen Jugendliche umfassend über diverse Berufsbilder aufgeklärt werden – bis hin zu möglichen Karrierewegen und Verdienstmöglichkeiten. Qualifizierte Kräfte werden in der deutschen Wirtschaft, im Handwerk, in Fachberufen und in öffentlichen Institutionen händeringend gesucht.

Die Idee, die Vielfalt der Möglichkeiten in Form einer Berufswahlmesse darzustellen, hat das GAG bereits 2012 zum ersten Mal umgesetzt. Dabei wirkten und wirken auch häufig ehemalige Schüler mit, die bereits erfolgreich in Unternehmen arbeiten.

Umfängliche Module

Am GAG laufen bereits seit Jahren die umfänglichen Module des KAoA-Programms. KAoA ist die schokoladig klingende Abkürzung für die NRW-Berufsbildungsinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“. Betreut von den Lehrkräften Michael Spratte und Stephanie Akamp und im Zusammenspiel mit dem gesamten Kollegium startet der berufliche Orientierungslauf bereits in der achten Klasse mit einer komplex angelegten Potenzialanalyse, berichtet das GAG.

Individuell zugeschnitten und kombiniert mit außerschulischer wissenschaftlicher Beratung, wird sie mehrtägig durchgeführt und beginnt mit individuellen Interviews über Vorlieben, Talente und Fähigkeiten. Daran anknüpfend werden den 14-Jährigen mögliche Berufsfelder ins Bewusstsein gerückt, die sie individuell im Laufe des Schuljahrs an drei verschiedenen Tagen praktisch erkunden können. Sie werden über die Bedeutung ihrer eigenen Potenziale und damit verbundene Berufsfelder informiert.

Wichtig ist hier bereits die Trennung der Beratungsarbeit von schulischen Zusammenhängen: Die Schule gestaltet nur den Rahmen und bietet die Zeit, Jugendliche an das Thema einer Berufseignung heranzuführen.

Betriebserkundung

In der Jahrgangsstufe 9 kommt die Kooperation des GAG mit regionalen Unternehmen ins Spiel, indem auf einer gemeinsamen Betriebserkundung, etwa zu den Amazone-Werken, einem Unternehmen für Land- und Kommunaltechnik, oder zu dem Lengericher Anlagen- und Maschinenproduzenten Windmöller & Hölscher gezielt über die Bandbreite an Berufen aufgeklärt wird, die moderne Global Player im Repertoire haben – von Produktentwicklung über Produktion und Betriebsverwaltung bis hin zum Marketing. Die Exkursion ist im Kontext der Berufsorientierung sehr zentral, denn hier kann eine Klassengemeinschaft gemeinsam erkennen, welche Vielfalt an Fähigkeiten für ein Unternehmen interessant ist und dass sowohl naturwissenschaftlich-technische als auch fremdsprachliche Kompetenzen sowie kreative Fähigkeiten und Geschick in praktischer Umsetzung gefragt sind. Dies gemeinsam zu erfahren macht Spaß und regt zu Diskussionen an, so die Erfahrung des Gymnasiums.

Praktikum

In der Jahrgangsstufe 10 (EF) ist für alle Jugendlichen ein zweiwöchiges Betriebspraktikum verpflichtend, das sie nach Neigung auswählen. Die unterschiedlichsten Berufszweige werden ausgesucht, und alle müssen sich auf komplette Arbeitstage in den Betrieben einstellen unter der Maßgabe, dass diese ihnen gut formatierte und realistische Einblicke in ihre Arbeitsabläufe gewähren und ihnen aufzeigen, welche Ausbildungsgänge und Entwicklungsmöglichkeiten die Firma, die Institution oder die Branche bietet. Die Jugendlichen sind aufgefordert, einer betreuenden Lehrkraft in einer Praktikumsmappe aufzuzeigen, ob sich ihre Motivation mit den Erwartungen deckt und welche Erfahrungen für sie wichtig sind.

Für die Jahrgangsstufen EF und Q1 und optional auch für den Abiturjahrgang Q2 des Graf-Adolf-Gymnasiums war auch in diesem Schuljahr ein Stöbern auf der Berufswahlmesse Pflichtprogramm und für die meisten eine wirklich tolle Exkursion in die Berufswelt.

Weitere Orientierungsworkshops zur individuellen Standortbestimmung, zum Berufswahlprozess, zum Bewerbungstraining sowie zum Verhalten in beruflichen Zusammenhängen schließen sich in der Oberstufe jeweils im Frühjahr an. Dafür konnte das GAG verschiedene externe Partner (Unternehmen und beratende Institutionen) gewinnen.