Ein erfolgreicher Visionär der Landtechnik

Fast ein halbes Jahrhundert war Dr. Heinz Dreyer in der Geschäftsführung der Amazone-Gruppe tätig. Am Samstag feierte er seinen 90. Geburtstag.

In einer Mitteilung würdigt das Landtechnik-Unternehmen Heinz Dreyer als „Visionär der Landtechnik“. Er habe das Unternehmen in der dritten Generation der Familie Dreyer mit aufgebaut und es maßgeblich zum globalen Landtechnikspezialisten weiterentwickelt.

Dreyer, der neben einem Doktor der Landwirtschaft noch eine Ehrenprofessur der Staatlichen Agraruniversität Samara (Russland) und eine Ehrendoktorwürde der Universität Hohenheim erhielt, habe eine große Anzahl von wichtigen technischen Erfindungen gemacht. Diese wurden patentiert und mehrfach ausgezeichnet.

Zu Beginn des Jahres 2005 übertrug Heinz Dreyer seinen Geschäftsführerbereich auf seinen Sohn Dr. Justus Dreyer. Trotzdem kümmert er sich laut Mitteilung weiterhin um die Amazone-Sätechnik und die optimale Düngung und pflegt die Zusammenarbeit mit diversen Hochschulen. Er ist auch weiterhin Mitglied der Geschäftsleitung.

Als ältester Sohn von Heinrich Dreyer, dem Nachfolger des Gründers der Amazonen-Werke, wurde Heinz Dreyer schon frühzeitig von seinem Vater für die Nachfolge bestimmt. Nach seinem Abitur am Ratsgymnasium in Osnabrück studierte er Maschinenbau an der Technischen Universität München und blieb, nachdem er 1956 sein Diplom abgelegt hatte, als freier Mitarbeiter mit Forschungsauftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums weiter an der Universität, um zu promovieren.

„ »Bei Amazone haben wir immer das Glück gehabt, tolle Mitarbeitende zu haben, nicht nur in der Konstruktion, sondern auch in der Produktion und im Vertrieb.« “ Dr. Heinz Dreyer

Heinz Dreyers Pläne wurden jedoch jäh unterbrochen, als sein Vater im November 1957 plötzlich starb. Heinz Dreyer trat zusammen mit seinem Vetter Klaus Dreyer umgehend in die Amazonen-Werke ein und übernahm mit ihm die Leitung des Unternehmens. Das geschah Anfang 1958. Neben dem erforderlichen Ausbau der Firma nahm Heinz Dreyer seine Doktorarbeit erneut in Angriff, studierte zusätzlich Agrar-BWL und Agrarpolitik und promovierte 1963 an der Justus-Liebig-Universität Gießen.

Von Anfang an befasste er sich hauptsächlich mit der Produktentwicklung. Hier ist ihm auch gleich ein großer Wurf gelungen. Er erfand schon nach wenigen Wochen den ersten Dreipunkt-Zweischeibenstreuer ZA (Zentrifugalstreuer-Anbaumaschine), „der später zum Vorbild fast aller auf der Welt verwendeten Düngerstreuer avancierte und bis heute in einer Stückzahl von weit über 750 000 Exemplaren verkauft wurde“, wie es in der Mitteilung heißt. Er befasste sich außerdem mit der Weiterentwicklung der Kartoffelerntemaschinen, erfand neue Sämaschinen für größere Arbeitsbreiten und schließlich die moderne Traktorsämaschine Amazone D4, die den Amazonen-Werken schon nach kurzer Zeit die Marktführerschaft auch auf diesem Gebiet eingebracht habe.

Marktführer

Im Jahr 1960 heiratete Heinz Dreyer die Unternehmertochter Magdalene Teich aus Niederbayern. Er hat vier Kinder: Petra, Nicoline, Konstanze und Justus. Als Familienunternehmer sei ihm bis heute ein gutes Arbeitsklima in allen Bereichen sehr wichtig. Dreyer wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Bei Amazone haben wir immer das Glück gehabt, tolle Mitarbeitende zu haben, nicht nur in der Konstruktion, sondern auch in der Produktion und im Vertrieb. Man muss dann ein Klima schaffen, dass sich die Mitarbeitenden wohlfühlen.“ Heute arbeiten rund 2000 Beschäftigte in der Amazone-Unternehmensgruppe an neun Fertigungsstandorten in Deutschland, Frankreich, Russland und Ungarn.

2008 erhielt Dreyer den Silbernen Verdienstorden des Landwirtschafts-Ministeriums der Russischen Föderation. 2009 würdigte der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) Heinz Dreyers Lebenswerk mit der VDI-Ehrenmedaille. Im Jahr 2012 ist er zum „Ausländischen Mitglied der Russischen Akademie der Agrarwissenschaften RAAS“ gewählt worden.