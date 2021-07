Ein Feuerwerk für die Dampflok

In diesem Jahr wird er 120 Jahre alt: der Streckenabschnitt der Teutoburger Wald-Eisenbahn (kurz TWE) zwischen Bad Laer und Ibbenbüren, an dem auch Lienen, Höste, Lengerich, Tecklenburg und Brochterbeck mit Haltestellen liegen. Am 18. Juli 1901 fand die feierliche Einweihung statt. Ein gebotener Anlass, um auf die Anfänge zurückzuschauen.

