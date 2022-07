Ein Genuss für Gaumen und Ohren

„Fröhliche Menschen und guter Wein sollten stets zusammen sein“ – so lautete am Samstag das Motto des Weinfestes der Chorgemeinschaft „Edelweiß“. Entsprechend drehte sich bei der Veranstaltung an der Leedener Remise alles rund um leckere Rebsäfte und gute Gespräche.

Als Vorsitzende der Chorgemeinschaft „Edelweiß“ Leeden eröffnete Elisabeth Püning die Veranstaltung in dem kleinen Weindorf im Zentrum des Stiftsortes. Sie dankte allen an der Organisation Beteiligten und begrüßte besonders einige Teilnehmer aus Norwegen. Diese weilten nämlich aufgrund einer Hochzeitsfeier am Vortag im Stiftsdorf und freuten sich, dass sie so auch am Weinfest teilnehmen konnten.

Rebsäfte aus Rheinhessen ließen sich die Festbesucher – von denen es laut Püning gerne hätten einige mehr sein dürfen – ebenso schmecken wie leckeren Zwiebelkuchen, Käse-Weintrauben-Schälchen, Grillwürstchen, Knabbersachen oder alkoholfreie Getränke. Die mit Efeu, Blattranken und Kerzen dekorierten Pavillons sowie die Remise luden zum Verweilen und Probieren ein.

Für Musik auf dem Weinfest sorgte das DJ-Duo „Just for fun“, Andre und Karl-Heinz Klausmeier. Allerdings hielten sie die Lautstärke anfangs etwas gedämmt, da es laut Elisabeth Püning eine klare Absprache gegeben habe. „Wir lassen unsere Tanzmusik leiser, bis das Konzert in der benachbarten Stiftskirche beendet ist“, so Püning. Dort hatte das Musikensemble namens „Dianto Reed Quintet“, deren Musiker aus Spanien kommen, aber in Amsterdam studieren, am Samstagabend seinen ersten Deutschland-Auftritt.

Im Rahmen des internationalen Holzbläser-Festivals „Summerwind Münsterland“ war mit der Intendantin Susanne Schulte abgesprochen, dass die Gruppe anschließend einen musikalischen Gruß auf dem Weinfest hinterlässt. Elisabeth Püning freute sich über diese Einlage mit zwei klassischen Musiktiteln. Als Dankeschön lud die Chorgemeinschaft das Quintett anschließend zum Essen und Trinken ein. „Sie haben sich sehr wohl gefühlt,“ lautete das Fazit der „Edelweiß“-Vorsitzenden – und sie waren wohl nicht die einzigen.