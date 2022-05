Ein Grund zu großer Freude

Nun ist es endlich soweit: Das Haus Im Grund des GHV wird offiziell eingeweiht. Dazu lädt der Verein am 11. Juni ein. Gleichzeitig feiert er sein 100-jähriges Bestehen.

Es war ein hehres Ziel, das sich die Gründungsväter vor 100 Jahren gesetzt hatten und es ist noch immer das gleiche Ansinnen – bis heute. „Der am 5. März 1922 errichtete Verein will die Heimat- und Ortsgeschichte Tecklenburgs pflegen, die Natur-, Bau- und sonstigen Denkmäler der engeren Heimat schützen.“ So hieß es damals im Vereinsregister beim Amtsgericht Tecklenburg.

Nun, im 100. Jahr seines Bestehens, wird in diesem Sinne sogar ein „Großprojekt“ vollendet. Das denkmalgeschützte „Haus Im Grund“ wurde von Grund auf restauriert und dient nun als Heimstätte des Vereins. Am Samstag, 11. Juni, wird es eingeweiht und gleichzeitig das Jubiläum „100 Jahre GHV“ gefeiert. Dabei soll an die vielfältigen Aktivitäten des GHV seit seiner Gründung erinnert werden.

Vielfältige Aktivitäten

Der Festakt beginnt um 11.30 Uhr im Hotel „Drei Kronen“. Pünktlich um 12 Uhr wird der Vorsitzende Frank Bosse die Mitglieder und Ehrengäste begrüßen und Gelegenheit für den Vortrag der Grußworte geben. Im Anschluss daran wird für Getränke und einen Imbiss gesorgt. Der Kinderchor „Mollmäuse“, zeitweise verstärkt durch eine Abordnung der „Heimatfreunde“, wird für eine stimmige Atmosphäre sorgen.

Wie der GHV weiter mitteilt, wird den Vereinsmitgliedern ab 14.30 Uhr Gelegenheit gegeben, das vom Verein 2019 erworbene und seither mit erheblichem Engagement der Mitglieder renovierte Haus Im Grund, das künftige „Gemeinschaftshaus“, kennenzulernen, nachdem die Pfarrer der bei- den Tecklenburger Gemeinden es gesegnet haben.

Tag der Offenen Tür lädt zur Besichtigung

Am Sonntag, 12. Juni, lädt der Geschichts- und Heimatverein die Tecklenburger Bevölkerung an einem Tag der Offenen Tür zur Besichtigung ein. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1673 und war bis Anfang 2018 nahezu durchgehend bewohnt.

Im September 2019 wurde der Kaufvertrag für das historische Gebäude unterzeichnet. Und nachdem die zuständige Heimatministerin des Landes, Ina Scharrenbach, im Oktober einen Bewilligungsbescheid über Fördermittel in Höhe von 297 000 Euro überbracht hatte, begannen im November die freiwilligen Helfer mit den Restaurierungs- und Umbauarbeiten. Wände und Decken wurden entfernt und Böden aufgenommen sowie die Vorbereitungen für ein neues Fundament getroffen.

Das Haus ist nicht wiederzuerkennen

Samstag für Samstag – und oft auch noch zwischendurch – wurde seitdem gearbeitet. Dabei wurde auch stets darauf geachtet, wieder verwendbare Materialien zu sichern und aufzuarbeiten. Unzählige Arbeitsstunden wurden unter fachkundiger Anleitung investiert. Und nun ist das Haus Im Grund zumindest im Inneren nicht mehr wiederzuerkennen. Große und kleine Räume sind für verschiedene Nutzungen entstanden. Sie sollen auch anderen Vereinen zur Verfügung stehen. Zuletzt wurden noch Sandsteinplatten im Außenbereich verlegt. Und nun können die Besucher kommen.