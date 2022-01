Ein Kaffeehaus mit Stil und Flair

Angelika Osterfeld vor ihrem „Kaffeehaus Louise“ in der Landrat-Schultz-Straße. Ehemals war dort die traditionsreiche Gaststätte „Pingel“ untergebracht.

Nasskalt und diesig ist es draußen. Das Wetter macht den Menschen zu schaffen. Wie schön wäre da eine gemütliche Ecke an einem Kamin, in dem Kerzen flackern, wo es nach frisch aufgebrühtem Kaffee und leckerem Apfelkuchen duftet. Wer solch einen Platz sucht und zumindest für einige Zeit eintauchen möchte in ein Ambiente voller Gemütlichkeit, der ist im liebevoll eingerichteten „Kaffeehaus Louise“ richtig. Inhaberin ist Angelika Osterfeld. „Es macht mich glücklich, dass Louise gemocht wird und die Menschen sich wohlfühlen“, freut sie sich über ihre Kundschaft.