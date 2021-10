Ein Kapitel jüdischen Lebens

Mit einem Vortragsabend über ein Kibbuz in Westerkappeln leistet der Geschichts- und Heimatverein einen Beitrag zum Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“.

Ein Kibbuz in Westerkappeln: Auf einem Bauernhof bereiten sich jüdische Jugendliche von 1933 bis 1938/39 auf ihre Auswanderung vor. Ein Beitrag zum Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". So lautet das Thema eines Vortrags am 3. November im Kulturhaus, zu dem der Arbeitskreis Geschichte des Geschichts- und Heimatvereins (GHV) einlädt.

Es sei ein bis heute nahezu unbekanntes Kapitel jüdischen Lebens in Westfalen, schreibt der Arbeitskreis: Auf einem Bauernhof bei Westerkappeln, der einem jüdischen Viehhändler aus Osnabrück gehörte, erlernten jüdische Jugendliche die Landwirtschaft – und das in den NS-Jahren von 1933 bis 1938, inmitten von Erniedrigung, Ausgrenzung und Verfolgung. Insgesamt mehr als 100 Jungen und Mädchen aus Nordwestdeutschland lebten für einige Monate, manche auch länger in diesem „Kibbuz Westerbeck“, wie sie den Hof selbst nannten. Sie absolvierten dort eine Ausbildung, bevor sie ihre rettende Ausreise nach Palästina antreten konnten. Auch jüdische Ferienkinder aus dem Ruhrgebiet verbrachten auf dem Hof einige Sommerwochen. Im November 1938 stürmte die SA den Hof, das NS-Regime beendete das Experiment des „Kibbuz Westerbeck“ mit blutiger Gewalt.

Jahrelange Recherche

Der Historiker und Redakteur Gisbert Strotdrees hat in jahrelanger Recherche Quellen zusammengetragen und die ungewöhnlich lange Zeit vergessene und verdrängte Geschichte dieses Bauernhofes, seiner Eigentümer und seiner jugendlichen Auszubildenden erkundet.

Gisbert Strotdrees hat Geschichtswissenschaft und Germanistik in Münster und Bielefeld studiert und nach dem ersten Staatsexamen eine journalistische Ausbildung absolviert. Er arbeitet seit 1988 als Redakteur beim Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben in Münster und ist dort zuständig für die Themenfelder Agrar- und Landesgeschichte, Kultur, Regionales und Internet.

Er ist seit 2001 Mitglied in der „Kommission Alltagskulturforschung in Westfalen“ (LWL), vormals Volkskundliche Kommission für Westfalen sowie seit 2003 Lehrbeauftragter an der Universität Münster (Historisches Seminar, Abteilung Westfälische Landesgeschichte). Aus seiner Arbeit sind zahlreiche Buchveröffentlichungen hervorgegangen, zuletzt „Tatort Dorf – Historische Kriminalfälle vom Land“ (2014) sowie „Im Anfang war die Woort – Flurnamen in Westfalen 2017. Für dieses Buch erhielt er 2020 den Fritz-Reuter-Preis für seine Verdienste um die niederdeutsche Sprache.