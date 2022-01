Ein Land voller Kontraste

Der Fotograf Hartmut Krinitz gehört zu den Großen seiner Zunft. Und er lässt sich in die Karten beziehungsweise in die Kamera schauen.

Das Eilean Donan Castle in Schottland.

Der Buchautor und Europa-Spezialist Hartmut Krinitz wurde für seine Multivision „Schottland – Weite Horizonte“ mit dem Prädikat „Leicavision“ ausgezeichnet, das für herausragende Fotografie und Rhetorik vergeben wird. Seine Diaschau präsentiert er am Sonntag, 20. Februar, ab 16 Uhr im Kulturhaus. Bereits einen Tag zuvor lädt er zu einer „Einführung die digitale Fotografie“ ein. Bei seinem knapp vierstündigen Seminar gibt Hartmut Krinitz auf leichtfüßige Art Erfahrungen aus mehr als 25 Jahren professioneller Fotografie weiter.

Wie solch ein Profi fotografiert, ist in der Schottland-Schau zu sehen. Dabei zeigt sich Europas Vorposten im Nordwesten als Land der Kontraste. Grandiose Naturlandschaften treffen auf die ungleichen Metropolen Glasgow und Edinburgh, keltische Wurzeln mischen sich mit der Moderne, Avantgardearchitektur verblasst neben prähistorischen Steinkreisen, wo schon Feuer brannten als die Pyramiden von Gizeh noch nicht standen.

Land der Dudelsäcke

Theodor Fontane, Robert Louis Stevenson, Sir Walter Scott und Robert Burns haben es bedichtet, das Land der Dudelsäcke und fliegenden Baumstämme, und bis heute schneidert Gary Smyth in den Highlands den Kilt, webt Kathy Campbell auf den weltabgelegenen Hebriden Tweed und brennt Ian Mackintosh in der Speyside Single Malt Whisky, während Adrian Shine seit 30 Jahren nach den Geheimnissen des Loch Ness und seiner langhalsigen Bewohner forscht, heißt es in einer Mitteilung der Tecklenburg Touristik.

Zu Castles und mystischen Stätten, schroffen Bergen und Leuchttürmen in weiten Küstenlandschaften führt diese live präsentierte Multivision. Geprägt wird sie durch zahlreiche Literaturzitate und die Porträts von historischen und heute lebenden Schotten.

Hartmut Krinitz hat mehr als drei Jahre in Schottland verbracht und porträtiert dieses „Land der weiten Horizonte“ zu verschiedenen Jahreszeiten und aus den unterschiedlichsten Perspektiven.

Wer von dem Können und Wissen von Hartmut Krinitz profitieren möchte, kann sein Seminar besuchen, das am 19. Februar um 14 Uhr im Kulturhaus beginnt. Bessere Bilder durch eine bewusste Gestaltung lautet das Motto.

Digitale Fotografie

Seit der Einführung der digitalen Fotografie machen immer mehr Menschen immer mehr Bilder. Doch der weit verbreitete Ansatz, dass eine hohe Auslösefrequenz zwangsläufig zum einen oder anderen guten Bild führt, erweist sich nur zu oft als Trugschluss. Meist sucht man die „Schuld“ dann bei der Ausrüstung. Aber ein Foto beginnt nicht mit der Kamera, es endet mit ihr. Den weitaus größten Anteil an einem gelungenen Bild trägt nicht die Technik, sondern der Mensch, der das Foto gestaltet.

Hartmut Krinitz vermittelt interessantes Fachwissen zur Bildgestaltung mit viel Wortwitz – ein lehrreiches Vergnügen, für alte Hasen wie für Einsteiger. Der Fotograf spannt einen weiten Bogen über das bewusste Wahrnehmen hin zum gezielten Gestalten. Und verdeutlicht dabei, was den Reiz der Fotografie ausmacht: die Suche nach dem Staunen jenseits des ersten Eindrucks, schreibt die Tecklenburg Touristik.

Teil eins des Seminars streift technische Aspekte in Kürze und führt anhand von eindrücklichen Beispielen auf Großleinwand in die Gestaltung ein. Einige der Überschriften lauten: „Lerne zu denken wie deine Ausrüstung“, „ein Drittel Inspiration, zwei Drittel Transpiration“, „der geplante Zufall“, „Menschen: Subjekt statt Objekt“ und „Schwerpunkte und schwarze Löcher“.

Zahlreiche Beispiele

Der zweite Teil vertieft die erste Hälfte. Zahlreiche Bildbeispiele verdeutlichen dabei die Arbeitsweise und den Alltag des Profi-Fotografen: ob in schottischen Castles, zwischen provenzalischen Lavendelreihen, auf Dolomitengipfeln, bei Farmern in irischen Reetkaten, im Lichtermeer von Paris oder bei einer Begehung des legendären korsischen Fernwanderweges GR20.

Hartmut Krinitz hat sich als professioneller Fotojournalist auf europäische Natur- und Kulturlandschaften und ihre Bewohner spezialisiert. Seine Bilder erscheinen weltweit in führenden Magazinen. Er hat über 30 Bildbände und mehr als 100 Kalender bei bekannten Verlagen veröffentlicht.

Die Tickets zur Diaschau gibt es im Vorverkauf für 14 Euro bei der Tecklenburg Touristik im Haus des Gastes, Markt 7 (0 54 82/93 890). Dort sind auch die Karten für den Workshop erhältlich, die 45 Euro kosten. Weitere Informationen und Fotos gibt es unter www.hartmut-krinitz.de. Die Tecklenburg Touristik weist darauf hin, dass das Kulturhaus nicht barrierefrei ist.