Ein Lichtblick ist nicht in Sicht

Der dickste Batzen ist das Kulturhaus. 3,1 Millionen Euro sollen in diesem Jahr in die Renovierung gesteckt werden (Planungs- und Baukosten). Und Kämmerer Ansgar Wallmeyer nannte noch weitere große Summen, als er am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss den Haushalt für 2023 erläuterte: 2,5 Millionen Euro für die Erweiterung der Grundschule in Brochterbeck sowie jeweils eine Million Euro für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser in Brochterbeck und Ledde. Insgesamt sind 11,8 Millionen Euro an Investitionen vorgesehen. Der Haushalt wird dem Stadtrat am Dienstag, 31. Januar, zum Beschluss vorgelegt.

