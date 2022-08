Ein neuer Stein an neuer Stelle

Ein neuer Schnadstein an neuer Stelle – das ist schon etwas Ungewöhnliches. Entsprechend groß war auch das Interesse, als am Samstagnachmittag nach zweijähriger Corona-Pause die Heimatvereine von Lengerich, Hagen a. T.W und Leeden endlich wieder einen Schnadgang durchführten. Dazu trafen sich die Schnadgänger und rund 120 Besucher am „Alten Backhaus“ Am Ritterkamp/Osnabrücker Straße.

Das Besondere an dieser Veranstaltung war die offizielle Übergabe eines neuen Schnadsteins an einem neuen Ort. „Nichts ist so beständig wie der Wandel“ – mit diesem Zitat von Heraklit von Ephesus (535-475 v. Chr.) eröffnete Dr. Alois Thomes, Vorsitzender des Heimatvereins Lengerich, seine Festrede. Denn das Aufstellen eines neuen Schnadsteins – nicht an der korrekten Grenze der drei Ortschaften, aber im gemeinsamen Einverständnis – kann als Novum gelten.

Lange Tradition

Eigentlich dienten die Rundgänge in der Vergangenheit dazu, Streitigkeiten zwischen den Orten wegen angeblicher oder tatsächlicher Grenzverschiebungen beizulegen. Der in der Region wohl bekannteste Schnadgang ist der in Osnabrück. Aber auch der Grenzgang zwischen Lengerich, Leeden und Hagen hat eine lange Tradition. Sie reicht wohl zurück in die Zeit der ehemaligen Grafschaft Tecklenburg und des Fürstbistums Osnabrück. Später zwischen den Königreichen Preußen und Hannover und nach dem Übergang Hannovers an Preußen im Jahr 1866 – dann der Provinzen Hannover und Westfalen. Bereits 1827 wurde der genaue Grenzverlauf festgelegt und mit Grenzsteinen versehen, 1843 dann eine genaue Karte angelegt.

„Am 15. Oktober 1994 wurde ein neuer Schnad­stein an der historisch korrekten Stelle gesetzt und die Tradition des Schnadgangs wiederbelebt“, so der Vorsitzende des Heimatvereins Hagen, Antonius Thorwesten. „Leider steht der Stein – man muss es sagen – in einem Loch.“ Der Stein steht zwar geografisch korrekt, aber für Interessierte unerreichbar – zirka 300 Meter in der Wildnis südlich der Osnabrücker Straße. Stein und Tradition drohten in Vergessenheit zu geraten. So kamen die Vereine auf die Idee, einen „Ersatzstein“ an einer gut zugänglichen Stelle aufzustellen. Direkt vor dem frisch renovierten „Alten Backhaus“ wurde nun ein idealer Platz gefunden. „Hier kommen Wanderer und Radfahrer vorbei, Autos können parken und es gibt eine Möglichkeit der Einkehr“, erklärte Thorsten Danebrock vom Vorstandsteam des Heimatvereins Leeden.

Dr. Alois Thomes konnte anhand einer wiedergefundenen Urkunde des Schnadgangs von 1994 auch einige der damaligen „Zeitzeugen“ begrüßen, die 2022 wieder mit von der Partie waren. Auch der Tradition des „Poaläsen“ wurde genüge getan. Dabei soll einem „Neubürger“ oder einer „Neubürgerin“ der Standort des Grenzsteins nachhaltig bewusst gemacht werden. Dazu wird der „Ääs“ – das Hinterteil – der Person kräftig auf den „Poal“ – den Stein – gesetzt. Hier wählte der Vorstand die jüngsten anwesenden Besucher aus, um möglichst weit in die Zukunft zu wirken. Der vierjährige Felix Bernemann und der fünfjährige Leonard Schlamann wurden allerdings sanft auf den Stein gesetzt. Trotzdem dürfte der Trubel drumherum den beiden in langer Erinnerung bleiben.

Das Festprogramm beschloss die Volkstanzgruppe des Heimatvereins Lengerich, die nach langer Pause wieder auftreten konnte. Der gemütliche Ausklang des Nachmittags bei Kaffee und Kuchen in den Räumen des „Alten Backhaus“ stellte die Betreiber Annette und Thomas Uhlemann vor eine echte Herausforderung, die sie großartig meisterten. Die Vereine hatten lediglich 40 Gäste angemeldet, aber jetzt drängte sich mindestens die doppelte Anzahl in den frisch renovierten Räumen am Ritterkamp 53.