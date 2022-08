Ein neues Zuhause für Senioren

Vier Gebäude an der Pagenstraße geplant

An der Ecke Pagenstraße/Sieklandstraße sind die alten Gebäude zu sehen, die den Neubauten weichen sollen. Derzeit entsteht nebenan ein Neubaugebiet.

An der Pagenstraße scheint ständig gebaut zu werden. Aktuell entsteht das „Anna-Quartier“: vier Gebäude mit 38 Mietwohnungen, die Ende des Jahres bezugsfertig sein sollen. Das Grundstück grenzt direkt an den Schulhof der Gesamtschule an. Fast direkt gegenüber sollen nun ebenfalls die Bagger anrücken. Dort, wo sich derzeit noch eine alte Hofanlage befindet, ist ebenfalls Großes geplant – speziell für Senioren.