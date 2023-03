Ein Schlag gegen die Elite

Wie bekommt man eine Grafschaft in den Griff, die das eigentlich nicht möchte? Die Antwort liegt in vielen grauen Aktenkartons versteckt. Sebastian Schröder wird in einem Vortrag beim Geschichts- und Heimatverein das Geheimnis lüften.

Ein Blick in die Kriegs- und Domänenkammer. Dort stecken viele interessante Infos über die Geschichte.

Am Mittwoch, 29. März, spricht Sebastian Schröder M. A. von der Universität Münster um 19.30 Uhr im Heimathaus, Im Grund 1. Sein Thema lautet: „Palastrevolution der etwas anderen Art: Die Grafschaft Tecklenburg und die Gründung der Kriegs- und Domänenkammer Minden 1723.“ Der Eintritt beträgt sieben Euro.

Was geschah vor 300 Jahren in dieser Gegend? König Friedrich Wilhelm I. (1688–1740) bestieg 1713 den preußischen Thron. Der junge König drängte darauf, dass die Grafschaft Tecklenburg nicht nur de facto, sondern auch de jure in das Königreich Preußen integriert wurde. Diesen Vorgang hatte der Referent vor drei Jahren faktenreich im GHV vorgetragen. Nun möchte Sebastian Schröder darlegen, wie die neue preußische Herrschaft die Grafschaft Tecklenburg „in den Griff“ zu bekommen suchte.

Der Vorgang gehört in einen größeren Zusammenhang. 1723 rief König Friedrich Wilhelm I. die Kriegs- und Domänenkammern ins Leben. Dieser sperrige Name für eine Behörde verheißt nichts Aufregendes. Doch der Referent ist sich sicher, dass er der Zuhörerschaft einen spannenden Blick in die Alltagsgeschichte Preußens und der Grafschaft Tecklenburg im 18. Jahrhundert bieten kann.

Spannender Blick in die Alltagsgeschichte

Die Kriegs- und Domänenkammer Minden war direkt „Berlin“ unterstellt, sie war aber gegenüber allen anderen niederen Behörden weisungsbefugt. Der Preußenherrscher bezweckte mit diesem Schritt die Zurückdrängung der regionalen Eliten, eine Stärkung der preußischen Infrastruktur und eine Steigerung der Steuereinnahmen.

Es liegt auf der Hand, dass die Beamten dieser neuen Behörde in Lingen (von wo die Grafschaft Tecklenburg bisher verwaltet wurde) oder in Tecklenburg (wo nur noch eine Rumpfverwaltung residierte) nicht mit offenen Armen empfangen wurde.

Die Arbeit der Kriegs- und Domänenkammer Minden ist in vielen Akten des Landesarchivs NRW, Abteilung Westfalen, überliefert. Aus diesem Fundus wird der Referent schöpfen. Die Räte dieser Kammer interessierten sich für alles: Gewerbe und Handwerk, Handel, Polizei, Gesundheitswesen, Schul- und Kirchenwesen, die Erhebung von Steuern und Zöllen und mehr. Selbst Lotterien und Jahrmärkte unterstanden ihrer Aufsicht.