Ein Sommertag zum Genießen

Werner Balske am Saxofon und der Querflöte, sein Bruder Helmut Balkse am E-Piano und dann noch der Percussionist Christian Lennertz sowie Robin Balske als gesangliche Unterstützung: Die Picknick-Konzerte im Kurpark sind immer ein besonderes Erlebnis.

Die Picknick-Konzerte im Kurpark sind immer ein besonderes Erlebnis. Denn in so angenehmer Atmosphäre kann man bei einschmeichelnder Musik die Seele baumeln lassen und den Alltag vergessen.

Vorher im Park promenieren und dann am Rondell des Kurpark seine mitgebrachten kulinarischen Köstlichkeiten bei exquisiter Musik genießen ist ein bewährtes Konzept der Tecklenburg Touristik, das nicht erst seit den im ganzen Münsterland stattfindenden Picknick-Konzerten aufgeht. Mit „Extra-B“ erlebte man eine Formation, die in Tecklenburg bekannt ist.

Werner Balske am Saxofon und der Querflöte, sein Bruder Helmut Balkse am E-Piano und der Percussionist Christian Lennertz hatten Robin Balske als gesangliche Unterstützung mitgebracht, so dass das Repertoire des Trios um einige mitreißenden Gesangstitel erweitert werden konnte.

Schon vom „Bei mir bist Du schön“ verbreitete sich ein leichtes Swing-Flair am Rondell, erklang dieser Titel der Andrew Sisters aus dem Jahre 1938 bei strahlendem Sonnenschein wie vom Staub der Zeit befreit. Genauso exquisit ging es weiter. Als der durch Glenn Miller zu Weltruhm gelangte Swing-Standard „Chattanooga Choo Choo“ erklang, „Autumn leaves“ zum Träumen einlud und selbst George Gershwin mit „Summertime“ in den tiefen amerikanischen Süden entführte, war das Vergnügen der vielen Besucher komplett. Stilistisch lassen sich die vier Musiker nicht einengen, da durfte bei einem solch versierten Percussionisten wie Christina Lennertz das rein instrumentale „Samba pa ti“ von Carlos Santana im Reigen der schönen Melodien nicht fehlen.

Auch so gefühlvolle Songs wie „Stand by me“ in einem Rhythm-&-Blues-Gewand war bei diesen sympathischen Musikern bestens aufgehoben. Für kalifornisches Lebensgefühl bei sommerlichen Temperaturen sorgte dann „I can see clearly now the rain is gone“ – und die Zeit verging einfach wie im Flug mit den nie zu laut spielenden Musikern. Sie setzten auf Qualität sowie instrumentale Kunst und wussten jeden einzelnen Song mit Esprit und Leidenschaft zu interpretieren. So ein Ausflug quer durch die Stile und Zeiten machte Spaß. Diese Kurparkkonzerte sind ein musikalisches Kleinod zum Genießen, das es zu pflegen gilt.