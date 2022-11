Ein stimmungsvolles Prosit auf die Gemütlichkeit

Im Schützenhof war zünftige „Wiesn“-Stimmung! Viele fesche „Madln und Buam“ waren in die Festdiele gekommen, um ein fröhliches Fest in blau-weißem Ambiente zu feiern. Von dem Tecklenburger Look könnten sich die Bayern glatt eine Scheibe abschneiden, konstatiert der Schützenverein Lienen-Niederdorf in einer Pressemitteilung. Dirndl oder Karohemd und Lederhosen waren angesagt.

Der DJ hatte Partykracher wie „Schatzi, schenk mir ein Foto“ mitgebracht. Dazu gab es Festbier in Krügen und auch das weitere Angebot war sehr ansprechend. Für eine gute Unterlage konnte an der Essensstation gesorgt werden.

Maßkrugstemmen

Ein Höhepunkt war das Maßkrugstemmen. Zuerst traten die Madln an und danach die Buam, dabei gab es lautstarke Unterstützung. Gewonnen haben Ronja Tenberg und Daniel Hukriede. Unterdessen hatten sich die Königspaare und das Kaiserpaar unter den Gästen umgesehen, um das fescheste Madl und die schönste Lederhose zu benennen. Alle Sieger bekamen einen Preis überreicht. Das fescheste Madl war Leonie Schulze Elpert. Die zünftigste Lederhose trug Christian Besser.

Danach wurde noch lange in gemütlicher Runde gefeiert, wobei die Zeitumstellung den Gästen sehr gelegen kam.