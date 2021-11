Einblicke in jüdische Religion

GHV besucht Synagoge in Enschede

Die Mitglieder des Geschichts- und Heimatvereins erfuhren in der Synagoge vieles über die jüdische Kultur.

Der Geschichts- und Heimatverein (GHV) Tecklenburg besuchte jetzt die Synagoge im niederländischen Enschede. Bereits seit 1928 ist das monumentale Gebäude ein Kleinod für die Stadt. In 1998 wurde der Synagogenkomplex „Reichsmonument“. Nach einer großen Renovierung 2004 zeigt sich das Gebäude wieder in all seiner Pracht und zählt zur schönsten Synagoge Westeuropas und trägt den Beinamen „Jerusalem der Niederlande“.

Eine einstündige Führung in deutscher Sprache gewährte spannende Einblicke in die jüdische Religion und Kultur, berichtet der GHV. Im Interieur wie auch in den Mosaiken und den bleiverglasten Fenstern sind viele Hinweise auf den jüdischen Glauben und die Kultur zu finden.

Im gemütlichen Besucherraum befindet sich das koschere Synagogencafé. Bei Kaffee und Kuchen kam es zu regen Unterhaltungen und Diskussionen.



Danach hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, auf dem nahe gelegenen Wochenmarkt viele niederländische Leckereien einzukaufen. Abschließend wurden alle im Pannekoekenhuis Denekamp erwartet.