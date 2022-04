Auf dem Knoblauchsberg soll der Abi-Ball in diesem Jahr wieder stattfinden. Das hängt unter anderem mit den Kosten zusammen. Die Planung ist gar nicht so leicht.

Der Abschlussjahrgang des Gymnasiums feiert am 18. Juni seinen Abiball auf dem Knoblauchsberg in Tecklenburg.

Zwölf Jahre mussten sie die Schulbank drücken, der eine oder andere sogar ein bisschen mehr. Am Ende all dessen soll eines stehen: ein erfolgreiches Abitur und eine Feier, die den passenden Rahmen bietet. Dass Abiturbälle in der Regel viel Geld kosten, ist keine Neuigkeit, aber in Pandemie-Zeiten dann doch eine große Herausforderung: Wie soll das nötige Geld eingesammelt werden, wenn vor allem Abipartys nicht mehr stattfinden können? Wir haben bei Pia Ziegeler aus dem aktuellen Abschlussjahrgang nachgefragt.