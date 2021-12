Eine kurze Pause von der Weltreise

Auch Weltreisende machen mal Pause und kehren in die Heimat zurück. Tanja, Carlos und Matteo Howe waren jetzt auf Stippvisite in Tecklenburg. Schließlich will man die Familie wiedersehen. Und dann geht es wieder los, werden die Koffer gepackt.

Südamerika haben sie hinter sich gelassen, waren nun auf Hawaii, dann in New York – und in Tecklenburg: Heimaturlaub. Die Weltreisenden Carlos, Tanja und Matteo Howe, die in dieser Zeitung von ihren Erlebnissen in fernen Ländern berichten, waren auf Stippvisite, bevor sie zu weiteren Zielen aufgebrochen sind. Doch so schön es auch in anderen Gefilden sein mag: Zu Weihnachten kehren sie erneut zurück. Zur Familie. Und zu den Freunden.