Eine Mammutaufgabe für das Team

Draußen pfeift ein kalter Wind, da ist die Stadtbücherei der perfekte Ort, um sich in angenehmer Atmosphäre aufzuwärmen, zu stöbern und in Büchern zu blättern. Währenddessen sind die Damen des Büchereiteams gut beschäftigt. Zu tun gibt es immer etwas in den Räumen am Meesenhof. Sichten, sortieren, aufräumen, ein- und aussortieren, die Leseratten beraten – und die Medien digitalisieren. Im 40. Jahr ihres Bestehens ist die Bücherei endgültig in der Neuzeit angekommen und hat endlich auch die benötigten finanziellen Mittel für diese Mammutaufgabe. Immerhin gilt es, 14.500 Medien ins System einzugeben. Bis zum Sommer, wenn der runde Geburtstag märchenhaft gefeiert wird, soll die Arbeit abgeschlossen sein.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert