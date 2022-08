Eine Pause vom Alltag in schöner Umgebung

„Es ist eine große Freude für uns, heute in Gemeinschaft ein Fest feiern zu dürfen“, betonte am Freitag die Leiterin der Bethanien Sternenkinder Beratungsstelle Münster/Osnabrück. Uli Michel hatte mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie Unterstützung zahlreicher Spender das erste Sommerfest organisiert. Den Rahmen bildete der Park von Haus Hülshoff am Rande Tecklenburgs. Mütter und Väter, die ihre Kinder während der Schwangerschaft, bei oder kurz nach der Geburt verloren hatten, konnten einige Stunden Entspannung finden. Zudem stellten sich die Mitarbeiter vor. „Es ist schön, dass wir heute den Alltag ein wenig vergessen und gute Gespräche führen können“, sagte eine Familie.

