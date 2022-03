Eine wechselvolle Geschichte

Abgerissen worden ist am Dienstag und Mittwoch das sogenannte Haus Richter an der Ecke Ledder Dorfstraße/Wichernstraße. Das einstige Wohnhaus der Familie Richter stammte noch aus der Vorkriegszeit und blickte auf eine lange Geschichte bei den Ledder Werkstätten.

1970 habe man das Gebäude von der Witwe Richter gekauft, erinnert sich Hans-Martin Lagemann. Nachdem man es über Jahre als Abstellraum genutzt habe (als Werkstatträume standen damals nur die beiden Klassenzimmer der alten Dorfschule zur Verfügung), sei später der Trainingsbereich dort eingezogen, so der ehemalige LeWe-Geschäftsführer. Junge Menschen mit einer geistigen Behinderung erfuhren dort ihre erste berufliche Bildung.

Trainingsbereich

Für lange Zeit, weiß Reinhold Harte zu berichten, sei dort auch der Sägeschärfraum gewesen. Der sei gebraucht worden für die Maschinen zur Dübelherstellung, so der ehemalige LeWe-Mitarbeiter. Dübel wurden noch in den 1990er-Jahren in Ledde millionenfach für die Möbelindustrie hergestellt. Später fanden in dem Haus Malkurse statt und sogar eine Töpferwerkstatt samt Brennofen zog hier ein. Neben dem in markantem Gelb gestrichenen Gebäude, ein Stück hinein in die Wichernstraße, stand früher das alte Spritzenhaus der Freiwilligen Feuerwehr. Dort war nicht nur die Feuerwehrspritze untergestellt, sondern auch der Leichenwagen der Gemeinde Ledde. Das Grundstück wird nun erst einmal begrünt.