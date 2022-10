Eine weitere Gruppe muss her

Wie viele Mädchen und Jungen im nächsten Jahr die Kindergärten in Tecklenburg besuchen werden, das hat der Kreis Steinfurt errechnet. Klar ist: Eine zusätzliche Gruppe muss her.

Reichen die Kindergartenplätze im nächsten Jahr noch aus? Einfache Frage, klare Antwort: Nein. Derzeit gibt es im Stadtgebiet 20,5 Gruppen, 2023 muss eine weitere Hinzukommen, und zwar im „Sozialraum“ Ledde/Tecklenburg. Das kündigte am Dienstagabend im Ausschuss für Familie, Schule und Sport Simone Helmrich vom Kreisjugendamt an. Sie präsentierte die Kindergartenbedarfsplanung für 2023/24.

Versorgungsquote

Die Planung für das kommende Jahr beruhe auf den drei Säulen Geburtenzahlen, Zuwanderung und Nachfrageverhalten, erläuterte die Fachfrau vom Kreis. Bei den Zwei- bis Dreijährigen steige die Zahl nur leicht an auf 84 Kinder. Bei den bis zu Zweijährigen dagegen werden es deutlich mehr. Hier steige die Zahl von 145 in 2022 auf 160 im kommenden Jahr. Das sei eine Anmeldequote von 30,3 Prozent und damit ein Rekordwert im Kreis Steinfurt, wo der Wert im Durchschnitt bei 26,4 Prozent liege.

Insgesamt liege die Versorgungsquote bei den Zwei- bis Dreijährigen bei 81,7 Prozent, sie steige im kommenden Jahr auf 86,7 Prozent. Für die sogenannten U3-Kinder gebe es 111 Kindergartenplätze und zusätzlich 40 in der Tagespflege.

Im Bereich Tecklenburg/Ledde liegt die Versorgungsquote bei den Zwei- bis Dreijährigen bei 83 Prozent und in der U2-Gruppe bei 18 Prozent. Hier wird nach Berechnungen des Kreises eine zusätzliche Gruppe benötigt, dann wären es neun. Mit einem Träger würden bereits Gespräche wegen einer Erweiterung laufen, berichtete Simone Helmrich.

4,5 Gruppen gibt es in Leeden. Hier liegt die Versorgungsquote bei den Zwei- bis Dreijährigen bei 89 Prozent und bei den unter Zweijährigen bei 13 Prozent.

In Brochterbeck liegt die Quote bei 90 Prozent, bei den bis zu Zweijährigen rechnet der Kreis mit 35 Prozent. In diesem Bereich hatte sie im vergangenen Jahr noch bei stolzen 50 Prozent gelegen – doppelt so viel wie im Durchschnitt des Kreises Steinfurt. Dass die Hälfte der Kinder in diesem Alter angemeldet würden, diese hohe Zahl werde es konstant nicht geben, hieß es in der Sitzung. „Ich glaube nicht, dass sich das noch einmal wiederholt“, war sich Simone Helmrich sicher.