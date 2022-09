Einen Tag lang ohne Strom und Heizung?

Das Energiesparen ist am Graf-Adolf-Gymnasium (GAG) zu einem „Goldprojekt“ geworden – und das wird fortgesetzt. Die Maßnahmen sollen stetig weiterentwickelt werden. Wie bereits berichtet, hat das GAG bei dem städtischen Energiespar-Wettbewerb für Schulen mit der höchsten Punktzahl Gold geholt. Die Methode, Kinder und Jugendliche selbst mit ins Boot zu holen und ihre Findigkeit und Kreativität zu fordern, hatte an der Schule seither coole Konsequenzen im Energiesparbereich.

Wie das GAG in einem Pressebericht schreibt, werden regelmäßig Seminare für die Lehrkräfte abgehalten, die sich als Energiesparbeauftragte bereit erklärt haben, an ihren Schulen Konzepte zu entwickeln. Auch werden die Hausmeister weitergebildet. Am GAG ist Biologie- und Chemielehrerin Elisabeth Klein, deren affine Fachrichtungen das Projekt auch insgesamt begleiten, die Beauftragte.

Checkliste

Um das Ganze mit Leben zu füllen und die Motivation zu steigern, hilft eine Checkliste. Diese enthält einerseits obligatorische Aspekte, andererseits freiwillige Aspekte, wie zum Beispiel eine Kennzeichnung der Lichtschalter oder die Nutzung eines Messkoffers, der regelmäßig ausgeliehen werden kann. Für die Aspekte auf der Checkliste gibt es Punkte, und beim Erreichen einer gewissen Punktzahl kann in jedem Jahr erneut Bronze-, Silber- oder Goldstatus erreicht werden.

Im Rahmen der Projektwoche arbeitete die von Elisabeth Klein betreute damalige Klasse 8b mit einer durch Wolfgang Finkmann und Marcel Bürgel betreute Q1-Lerngruppe zusammen und erfüllte mit durchdachten und kreativ gestalteten Modulen zentrale Kriterien, wie die wirkungsvolle Markierung aller Lichtschalter und die Messung verschiedener Energie-Daten in Klassenräumen, wie Lichtstärke, Stromverbrauch, Temperatur, Wasserdurchfluss an Waschbecken und eine Veröffentlichung der Verbrauchszahlen des Gymnasiums.

Besonders anspruchsvoll und vielleicht auch zukunftsweisend für Tecklenburg: die von der Oberstufengruppe vorgenommene digital gestützte Kartierung der Stadt Tecklenburg bezüglich ihrer Solar- und Photovoltaik-Anlagen, um zu berechnen, inwieweit der Energiebedarf damit gedeckt werden könnte.

Kartierung der Stadt

Für die Gold-Schule gab es übrigens als Prämie 592 Euro. Die Schulgemeinschaft darf selbst entscheiden, wofür sie dieses Geld einsetzt. Denkbar, so berichtet Elisabeth Klein, die eine regelmäßige Mitarbeit auf der Ebene der GAG-Schülervertretung ins Leben gerufen hat, wäre natürlich, etwas damit zu finanzieren, das der gesamten Schulgemeinschaft auf Energiesparebene dauerhaft zu Gute kommt. Insgesamt gelte es nun, das Projekt auf den Ebenen der SV, der Klassen und der Kurse mit Leben zu füllen. Hier ist zum Beispiel eine Benennung von Energiespar-Managern in den Klassen und deren Umsetzung in der Planung. Eine weitere Idee könnte es sein, dass die GAG-Schulgemeinschaft einen Tag lang auf Strom oder Heizung verzichtet, um das Bewusstsein für die Abhängigkeit zu schärfen und im Selbsttest herauszufinden, wie abhängig das Funktionieren von Schule tatsächlich von Elektrizität ist. Dies zu evaluieren, wäre ein nächster Schritt in der Ideen- und Forschungswelt an Schulen.