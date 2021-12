Einladung zum höfischen Tänzchen

Das Trio „La Réjouissance“ gastierte am Sonntag auf Haus Marck im Rahmen des Euregio-Musikfestivals. Der Aufführungsort und das barocke Programm dürften selten so gut zusammengepasst haben wie der historische Rittersaal des Wasserschlosses und die Musik aus der Zeit um 1700. Mit perfekter Harmonie sorgten Mariya Miliutsina (Traversflöte), Amarilis Dueñas (Viola da Gamba) und Lars Hobein (Cembalo) für eine rundum stimmige Atmosphäre.

„La Réjouissance“ ist ihr Leitgedanke, und das lässt sich ebenso gut mit Jubel und Belustigung übersetzen wie mit Fröhlichkeit und Freude. Die drei jungen Künstler brachten einfach alle diese Facetten zum Ausdruck. Voraussetzung dafür war neben den hervorragenden technischen Fähigkeiten natürlich die eigene Spielfreude. Es erschien geradezu charakteristisch, dass sich die Mitglieder des Ensembles mit Geburtsorten in Weißrussland, Spanien und Deutschland in Köln an der Hochschule für Musik und Tanz zusammen fanden. Denn das Trio spielte so leichtfüßig, als wolle es die von ihm interpretierte Tanzmusik am liebsten gleich selbst für ein höfisches Tänzchen nutzen.

Große Spielfreude

Es eröffnete das Konzert zur Eingewöhnung in etwas zarteren Klangfarben, als wir sie heute gewöhnt sind, mit der eingängigen Sonate g-Moll von Georg Philipp Telemann. Aber schon beim nächsten Stück von Francois Couperin (Quatrième Concert) war die Stimmung der sieben unterschiedlichen Sätze durchgängig tänzerisch geprägt. Hobein hatte in der Einführung erwähnt, dass es sich ursprünglich um ein kammermusikalisches Stück handle – aber wo er als Cembalist nun schon mal hier sei. . . Man hätte meinen können, es sei den dreien auf den Leib komponiert. Die folgenden Werke von Pierre Prowo, John Christoph Pepusch und Carl Friedrich Abel waren dann Originalkompositionen für Traversflöte, Viola da Gamba und Basso Continuo.

Das Trio stellte mit seiner intensiven Spielweise unter Beweis, dass man auch mit Barockmusik eine zauberhafte Klangvielfalt zum Ausdruck bringen kann. Auch bei den beiden frühklassischen Stücken ihres Programms von Carl Philipp Emanuel Bach und Jean-Marie Leclair blieb das Trio den Hörern nichts an Farbenreichtum schuldig. So anrührend und lebendig ist die Musik dieser Zeit nur selten zu hören.

Beifall über Beifall – und eine Chaconne von 1709 des Gambisten und Komponisten Chaques Morel als Zugabe. So mancher Besucher verließ den kleinen Rittersaal fröhlich und mit einer halb-tänzelnden Verbeugung in Richtung der Künstler.