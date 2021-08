Einmal wird noch gefeiert

Am 21. August soll das 60-jährige Bestehen der Kirche St. Hedwig gefeiert werden. Es wird wohl das letzte große Ereignis im Gotteshaus sein. Im nächsten Jahr soll es einem Seniorenzentrum weichen.

60 Jahre steht die katholische Kirche St. Hedwig an der Elbinger Straße, doch ihre Tage sind gezählt. Sie wird im nächsten Jahr entweiht und abgerissen und macht Platz für ein Seniorenzentrum. Das 60-jährige Bestehen möchte die katholische Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen feiern und lädt daher am Samstag, 21. August, um 16 Uhr zu einer heiligen Messe im Zelt neben St. Hedwig ein. Dem Gottesdienst schließt sich ein kurzer Festakt an. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen, teilt das Organisationsteam um Pfarrer Peter Kossen mit.

Los geht es um 16 Uhr mit einem Festgottesdienst, den das Musikensemble „conTakt“ mitgestaltet. Anschließend lädt die Kirchengemeinde zu einem Umtrunk als Beginn eines kleinen Festakts ein.

Es folgen zwei Filmbeiträge, in denen Menschen aus der Gemeinde St. Hedwig sich zum aktiven Leben der Diasporagemeinde äußern. Sie blicken zurück und nach vorn, wenn die Kirche im nächsten Jahr abgerissen wird. Die beiden Filme lockert zwischendurch ein moderiertes Gespräch auf, an dem Aktive aus St. Hedwig kurz auf Gemeindeereignisse eingehen. „Dabei soll auch ein kleiner Blick in die Anfänge des Gemeindelebens erfolgen“, teilen die Organisatoren der Veranstaltung mit.

Eine Drohne wird vor dem gemeinsamen Abschlusslied auf der Wiese neben dem Gotteshaus Erinnerungsschnappschüsse vom Fest machen.



Für den Besuch des Gottesdienstes und des Festaktes ist die Einhaltung der Hygieneregeln, das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Maske und eine Anmeldung unter Angabe von Vorname, Nachname, Anschrift und Telefonnummer jeder teilnehmenden Person zwingend erforderlich.

Anmeldungen für den 21. August sind im Pfarrbüro der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen möglich. Das geht über die Homepage (www.stensen.de), per E-mail (selnielsstensen-lengerich@bistum-muenster.de) oder dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr unter

0 54 81/84 61 590 oder 0 54 81/84 61 591 entgegen.