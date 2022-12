Elin liest sehr emotional

Wie viel Spaß das Vorlesen machen kann, bewiesen jetzt Schülerinnen und Schüler des 6. Jahrgangs am GAG in einem Wettbewerb.

Der Vorlesewettbewerb für Schülerinnen und Schüler sechster Klassen deutscher Schulen ist jedes Jahr wieder spannend: Die Veranstaltung wird vom Börsenverein des deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit den Schulen durchgeführt. Beginnend mit der Talentsuche im Deutschunterricht aller sechsten Klassen, ist ein erstes Highlight die Schulausscheidung, die am Graf-Adolf-Gymnasium (GAG) am Montag stattfand. Hier traten Leni Erkes (6a), Elin Putchaven (6b) und Paul Greiwe (6c) in einem sehr engen Wettbewerb an.

Erprobungsstufenleiter Björn Igelbrink schaffte dafür wieder die traditionell-gemütliche Atmosphäre für die vorlesenden Klassensieger und den zuhörenden Gesamtjahrgang in der abgedunkelten Schulaula. Dazu gehören auch Büchertische mit von allen ausgesuchten Lektüreempfehlungen aus der Jugendliteratur zum Schmökern am Rand der Veranstaltung.

Gemütliche Atmosphäre

Nicht nur die gesamte Jahrgangsstufe, sondern auch die GAG-Jury, bestehend aus Praxissemesterstudentin Vanessa Marie Parusel und Studienreferendar Benedict Saurbier sowie den Vorjahressiegern Jeruban Ramanan (Jahrgangsstufe EF), Mona Brockfeld (Jahrgangsstufe 7) und Laura Bergau (Jahrgangsstufe 8), hörten aufmerksam zu, als das Trio aus dem Jahrgang 6 jeweils einen Wahltext vortrug.

Leni Erkes las aus Erich Kästners Klassiker „Die Konferenz der Tiere“, Elin Putchaven aus Tilmann Rohrigs Jugendroman „In 300 Jahren vielleicht“, und Paul Greiwe hatte eine Passage aus dem Abenteuerroman „Young Agents: Operation Boss“ von Andreas Schlüter ausgewählt.

Anschließend präsentierten die Wettbewerbsteilnehmer als Fremdtext eine vorgegebene Passage aus dem Buch „An der Arche um Acht“ von Ulrich Hub und Jörg Mühle.

Gewinnerin war am Ende Elin Putchaven, die, unter anderem auch durch ihre emotionale Vortragsweise überzeugte. Den zweiten Platz teilten sich Leni und Paul, wobei alle drei nach Punkten sehr nahe beieinanderlagen. Die Veranstaltung beweist immer wieder, wie unterhaltsam Jugendliteratur sein kann.

Schulleiterin Evelyn Futterknecht betonte bei der Urkundenverleihung, dass die Prämierung sehr bedeutsam im Leben eines Vorlesetalents sein könne. Buchgutscheine und Urkunden unterstrichen dies, und die Gewinnerin Elin Putchaven setzt im Februar den Wettbewerb auf Kreisebene fort.