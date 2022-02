Emma Besirov erzielt hohe Punktzahl

Die chinesische Sprache gewinnt immer mehr an Bedeutung. AM GAG kann sie erlernt werden. Emma Besirov ist eine der Schülerinnen, die das erfolgreich macht.

Chinesisch-AG am GAG

Die Bedeutung chinesischer Schriftzeichen können wohl nur wenige Westfalen entschlüsseln. Die Schülerinnen und Schüler der Chinesisch-AG am Graf-Adolf-Gymnasium (GAG) sind schon im Besitz des dafür nötigen Codes. Kenntnisse der chinesischen Sprache gewinnen international eine immer größere Bedeutung und sind für junge Menschen eine wichtige Zusatzqualifikation auf dem globalen Arbeitsmarkt. Das GAG hat das Glück, mit dieser Entwicklung ein wenig Schritt halten zu können, denn seit 2008 bietet Lidong Yang-Tonn regelmäßig ihre Chinesisch-AG an, seit 2015 in Kooperation mit der Stadt Tecklenburg und dem BSV Leeden/Ledde.

Wettbewerb „Chinese Bridge“

Zeichen der Effektivität ihrer Vermittlung sind Erfolge ihrer Lernenden beim Wettbewerb „Chinese Bridge“, heißt es in einem bericht des GAG. Auch in diesem Schuljahr nahm GAG-Schülerin Emma Besirov aus der Klasse 6b erfolgreich im Vorentscheid für den deutschlandweiten Wettbewerb in Duisburg teil. Im Feld der insgesamt wesentlich älteren Konkurrenz erhielt die Elfjährige ein Zertifikat mit einer für ihr Alter hervorragenden Punktzahl. Sie fiel dem Jurorenteam durch besondere Leistungen auf.

Schwerpunkt in der Chinesisch-AG ist die Vermittlung der Schriftzeichen, Grammatik und Aussprache sowie struktureller Eigenschaften des Chinesischen. Hör- und Leseverständnis, aber auch die Verwendung der Schriftzeichen kommen hinzu. Aber auch chinesische Kulturaspekte und Lebensgewohnheiten sowie kreative Aktivitäten finden Beachtung, wie zum Beispiel saisonweise das Basteln von Geschenkartikeln, die Gestaltung von Grußkarten mit chinesischen Motiven, Sport und Kochen.

Die Auseinandersetzung mit China gewinnt durch Kursleiterin Yang-Tonn eine besondere Authentizität. Vor circa 30 Jahren kam sie zum Biologiestudium nach Bonn und lernte dort ihren deutschen Ehemann kennen. Seit Jahren lebt sie mit ihrer Familie Ledde und hat ihre beiden Kinder zweisprachig erzogen.