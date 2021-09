Endlich wieder beisammen sein

Das 175-jährige Bestehen des Bürgerschützenvereins – eigentlich hätte es im Juni groß gefeiert werden sollen. Doch pandemiebedingt erschall kein Horrido auf dem Dorfplatz und am Scheibenstand. Das Fest wurde auf das kommende Jahr verschoben. Doch so ganz ohne Feier soll auch das Jahr 2021 nicht sein. Die Bürgerschützen hatten ihre Mitglieder jetzt zum Sommerfest eingeladen.

Musik der Bocketaler

Bei strahlendem Sonnenschein sind rund 70 Schützenbrüder beim neuen Vereins- und Festwirt Hendrik Schöpker an der Gaststätte Franz angetreten. Hauptmann Andreas Niehues und Oberst Christian Leugers übernahmen das Kommando und die Schützenbrüder marschierten zu den Klängen der Bocketaler durch das Dorf, um den noch amtierenden König Christian Hungermann von zu Hause abzuholen.

Weiter ging es zur Majestät aus dem Jahr 1997, Herbert Pott. Da er in Brochterbeck umgezogen ist, brachten die Schützenbrüder die damalige Schützenscheibe an seinem neuen Haus an. Anschließend gab es auf dem Heinrich-Lienkamp-Platz ein gemütliches Beisammensein, stimmungsvoll untermalt vom Musikverein „Die Bocketaler“.