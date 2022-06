Endlich wieder große Gefühle. Endlich wieder die ganze Palette Emotionen. Endlich wieder „Musical meets Pop“ auf der Freilichtbühne der Festspielstadt.

Die Verantwortlichen haben die Prominenz nicht hinterm Berg gelassen. Wenn Bühnen-Chef Rudolf Beuleke, Sänger Sascha Krebs und das Burgstädtchen rufen, dann sagen die Stars und Sternchen der Bühnen zu. Und somit konnte vor ausverkauften Rängen ein Feuerwerk abgebrannt werden – eines, das Lust auf mehr macht.

Darauf, was mit Sister Act (Premiere 24. Juni) und dem Besuch der alten Dame (Premiere 22. Juli) noch alles in 2022 auf der Bühne folgen wird, können sich die Besucher schon jetzt freuen. Einblicke gab es bei der ersten Auflage von „Musical me

ets Pop“ am Pfingstmontag. Mit „Fabelhaft, Baby“ aus Sister Act begeisterte die Niederländerin Peti van der Velde gleich zu Beginn. Und Masha Karell, die unter anderem im Besuch der alten Dame die Claire Zachanassian spielen wird, brachte mit „Liebe endet nie“ die großen Emotionen auf die Bühne. Kontrastprogramm boten Alexander di Capri mit „Das Feuer der Hölle“ aus dem Stück „Der Glöckner von Notre Dame“, Fabio Diso mit Mozarts Stück „Wie wird man seinen Schatten los“ und das Duett von Wietske van Tongeren und Katia Bischoff zu „You love who you love“, bekannt vom wohl berühmtesten Verbrecher-Paar der Geschichte: Bonnie und Clyde.

Dass die Zuschauer nicht nur den Musikern und der Galaband unter der Leitung von Giorgio Radoja begeistert an den Lippen hingen, sondern auch Sascha Krebs zusammen mit Radulf Beuleke mit Witz, Humor und der erfahrenen Lockerheit immer wieder für Highlights in der Moderation sorgten, machte den guten Mix in der ersten Hälfte aus.

Dass Beuleke sich anhand der aneinanderreihenden Musical-Highlights für den feinen Zwirn entschieden hatte, passte genau wie das lässige Outfit mit Jeans, T-Shirts und Sneakers zu den Popklassikern der zweiten Hälfte. Jetzt nahm das Tempo zu, die Künstlerinnen und Künstler klatschten sich nur noch ab und der Theaterintendant ließ zur Begeisterung des Publikums zu „Zieh` die Schuhe aus“ von Roger Cicero seine bunten Sneaker direkt auf der Bühne.

„ »Wir gehen mit Mut, Zuversicht und ohne Angst in die Zukunft. Das Gestern liegt hinter uns, das Morgen sind wir alle.« “ Radulf Beuleke

Auch das ist eine Art Premiere an einem Abend, dessen Botschaft laut Beuleke klar und deutlich ist: „Wir gehen mit Mut, Zuversicht und ohne Angst in die Zukunft. Das Gestern liegt hinter uns, das Morgen sind wir alle.“ Das Gefühl von einem Abend, an dem alle zusammen seit langer Zeit wieder gemeinsam der Musik lauschen und im Takt mitfeiern konnten, schwebte knapp drei Stunden über die Ränge und die Bühne.

Hits aus Rock, Pop und Soul wie „That´s Life“ aus der Feder von Michael Bublé, „Listen to your heart“ von Roxette oder Beyoncés „Crazy in Love“ wechselten sich mit einem eigenen Stück von David Jakobs „Nicht mehr das Gleiche“ ab. Natürlich durften hier auch Stücke von Queen „Under Pressure“ und Elton John zusammen mit George Michael „Don´t let the sun go down on me“, gesungen von Thomas Borchert und Alexander di Capri nicht fehlen.

Beuleke dankte außerdem Sascha Krebs, der den Abend in diesem Jahr erneut maßgeblich organisiert hatte. Unter anderem mit Beauty School Dropout“ wurde Krebs gleichzeitig mit Standing Ovation in der ersten Hälfte belohnt. Großer Dank galt auch den Partnern der Freilichtbühne wie dem Förderverein sowie der Sparkasse. Durch die Zusammenarbeit mit stets verlässlichen Partnern sei laut Beuleke zuletzt die neue Pflasterung auf der Bühne umgesetzt worden. Seit Montagabend wissen alle Anwesenden: Hier wird im Sommer noch großes gespielt werden.