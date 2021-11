Endlich wieder Theaterspaß

Schon eine Weile vor Beginn der Jahreshauptversammlung war der große Saal der historischen Gaststätte Franz mit den Mitgliedern der kfd gefüllt. Über 100 Frauen hatten sich dorthin auf den Weg gemacht. Sie wurden von Steffi Buchsbaum im Namen des Teams begrüßt.

Zunächst standen Formalitäten auf der Tagesordnung. Der Kassenbericht von Magdalene Greiwe wies einen guten Bestand aus. Geprüft wurde die Kasse von Andrea Brügge und Ulrike Minnerup, die keinen Fehler feststellen konnten. Neue Kassenprüferinnen sind Ulrike Minnerup und Annette Krüer. Magdalene Greiwe sowie dem gesamten Vorstandsteam wurde auf Antrag von Gertrud Lienkamp einstimmig von der Versammlung Entlastung erteilt.

In das kfd-Team gewählt wurden Steffi Buchsbaum, Ursula Hagenberg, Magdalene Greiwe und Mechthild Schulte-Brochterbeck. Ausgeschieden sind Brigitte Kipp und Hedwig Wientjes. Ihnen galt der Dank für ihren Einsatz bei der kfd.

Eva Linsky gab einen kurzen Überblick zum fairen Handel. Sie verwies auf den Verkauf von Orangen aus Italien von einer Bio-Plantage. Außerdem gebe es zu Weihnachten wieder eine Verkaufsausstellung mit der Möglichkeit, Adventskränze und Gestecke zu bestellen.

Jahresrückblick

Der Jahresrückblick von Mechthild Schulte-Brochterbeck und Magdalene Greiwe war bedingt durch das Coronavirus und den Lockdown recht kurz. Die Jubilare des Jahres 2020 wurden persönlich besucht. Im Juli 2021 ging es dann wieder aufwärts, unter anderem mit Fahrradtouren. Auch die Gruppe Sternschnuppe hatte eine lange Pause und begannen in diesem Jahr ihre Aktivitäten mit einer Wanderung.

Ein fester Termin ist der Weltgebetstag der Frauen am 4. März 2022, der von Frauen aus England, Wales und Nordirland vorbereitet wird mit dem Thema: „Zukunftsplan: Hoffnung. Mit neuen Fähigkeiten aus der Krise gehen.“ Dazu sind alle ins katholische Pfarrheim eingeladen. Neu im Programm sind die offenen Spieleabende an jedem zweiten Mittwoch im Monat. An den gleichen Tagen findet der Doppelkopfnachmittag von 16 bis 18 Uhr statt. Wer dazu Lust hat, kann sich bei Regina Hidding melden.

Drei Jubilarinnen wurden für ihre 60-jährige Mitgliedschaft gewürdigt. Anni König, Maria Wöstemeier und Margret Klaas haben den Wandel vom Mütterverein zu einem modernen Frauenverband miterlebt und durch ihre Mitgliedschaft dazu beigetragen, dass die kfd ein starker Verband in Kirche und Gesellschaft geworden ist.

Starker Verband

Präses Pastor Paul Kodannur begrüßte ebenfalls alle herzlich und bedankte sich für die vielen Aktivitäten der Frauen in der Gemeinde.

Nach der Stärkung mit Kaffee, Kuchen und Schnittchen hieß es endlich „Vorhang auf“ für die Theatergruppe, die sofort mit dem „Corona-Song“ für Stimmung sorgte.

Welche Ärzte bei welchem Leiden zuständig sind, wussten „Mattka und Mariellchen“ gekonnt zu vermitteln, auch wenn nicht alles ganz ernst zu nehmen war. Für Spaß sorgten auch die Verständigungsschwierigkeiten eines Paares mit dem Standesbeamten, Flirtversuche in der Tierarztpraxis, die Anpreisung einer heruntergekommenen Immobilie als Traumhaus und die Erste Hilfe nach einer durchzechten Nacht. Zur Freude aller kam auch Adelheid Dierksmeier noch auf die Bühne und las in ihrem herrlichen breiten Platt aus dem Brief ihrer Schwester aus der Kur vor.

Mit „Hab‘ter, hab‘ter schon gehört“ verabschiedeten sich Elisabeth Dirksmeier, Martina Gröne, Hildegard Grüter, Theresia Helmig, Elisabeth Masche, Elisabeth Osterhaus, Barbara Overhage und Gabriele Well vom Publikum. Nicht zu vergessen Adelheid Dierksmeier, das Urgestein der Truppe.

Mit einem riesigen Applaus und dem Dank des Teams an die Theatergruppe und an alle für ihr Kommen endete dieser vergnügliche Nachmittag.