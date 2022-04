Erfolgreiches Werben um Nachwuchs

Werner Harlinghausen hat sehr viel Spaß an der Arbeit mit den Kindern. Fast immer geht er mit ihnen raus in die Natur.

Nur ein Treffpunkt für die ältere Generation, die in Erinnerungen schwelgt und sich an frühere Zeiten erinnert? Der eine oder andere mag das aus der Ferne so sehen, wenn er an Heimatvereine denkt. Beim GHV ist das allerdings anders: Dort gibt es sogar eine Kinder- und Familiengruppe. Die Werbung um den Nachwuchs ist dem Vorstand wichtig. Und so gibt es seit mittlerweile sechs Jahren regelmäßig Veranstaltungen für diese Zielgruppe – die gerne genutzt werden.