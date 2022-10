Erhalt als große Herausforderung

„Nicht das objektive Kleinerwerden unserer Kirche ist das eigentliche Problem, sondern die damit allzu oft verbundene innere Haltung der Resignation“, betonte Altbischof Axel Noack in seinem Festvortrag zum 20-jährigen Bestehen der „Stiftung für denkmalwerte Kirchen im Kirchenkreis Tecklenburg“. Dem Referenten ist es in den Jahren nach der Wende in der ehemaligen Kirchenprovinz Sachsen (heute Evangelische Kirche in Mitteldeutschland) gelungen, fast sämtliche Kirchen zu renovieren.

„ Im praktischen Gemeindealltag gehe es um die Frage, wie wir trotz der krisenhaften Situation, in der wir heute leben, fröhliche Christen bleiben können und wie unsere Verkündigung fröhlich bleibe“, betonte Axel Noack. „Wir sind nur auf Mitglieder und Mitgliederzahlen fixiert“, warnte er und plädierte für einen Perspektivwechsel: „Wir sehen oft nicht diejenigen, die sich beteiligen, ohne ,Mitglied‘ zu sein, beispielsweise in Trägervereinen oder in Chören“, so der Theologe.

„ »Wir sind nur auf Mitglieder und Mitgliederzahlen fixiert.« “ Axel Noack

Superintendent André Ost freute sich als Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung, den Gast aus Halle/Saale in der gut besuchten Stiftskirche in Leeden zu begrüßen. Die vor 20 Jahren gegründete „Stiftung für denkmalwerte Kirchen im Evangelischen Kirchenkreis Tecklenburg“ habe es sich zur Aufgabe gemacht, die denkmalwerten Kirchgebäude zu erhalten „Das ist vor dem Hintergrund von Mitgliederverlust und schwindender Finanzkraft nicht einfach“, sagte er und fragte: „Wie können wir einen Weg finden, dies heute zu leisten?“

„Unsere 21 denkmalwerten Kirchen im Kirchenkreis sind bis zu 900 Jahre alt“, informierte Hans Werner Scheider, Stiftungsvorsitzender und Superintendent i.R. Diese Kirchen zu erhalten, sei kein Selbstzweck. Es gehe um die Bedeutung für die Menschen. Die Kirchen würden mit der Zeit sanierungsbedürftig bezüglich der Fundamente, der Dächer und auch der Kirchtürme. Die Kosten für diese Arbeiten seien hoch. Dies sei eine Herausforderung für die Gemeinden und die Gesellschaft.

Masterplan

Am Beispiel der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) berichtete Axel Noack, dass es 1972 einen Masterplan der Kirchenleitung zur Einteilung der Kirchen in drei Kategorien gegeben habe. Die Frage, welche Kirchen aufgegeben werden sollten, habe im Raum gestanden. 400 Kirchen standen zu Disposition. „Dies hat glücklicherweise verhindert werden können“, so Axel Noack. Ihm sei schon damals klar geworden: Auf die Menschen „vor Ort“ komme es an. Gesellschaftliche Aufgaben ergriffen viele Menschen lieber in ihrer räumlichen Nähe. Besonders wichtig sei: Es brauche einige wenige, die den Erhalt ihrer Kirche zu ihrer Aufgabe machen. „Die Gemeinden müssen das Projekt selbst in die Hand nehmen,“ so sein Motto. Die Kirchenleitung und der Kirchenkreis vor Ort müssten genau dort helfen, wo jemand ins Elend zu rutschen drohe. „Aber sie dürfen auf keinen Fall zu viel helfen, dass die Leute träge werden“, so sein Appell. „Wir werden unsere Kirchengebäude nur so lange erhalten können, solange es Menschen gibt, die sagen: ,Das ist meine Kirche!‘“, ist er sich sicher.

Die Besucher dankten dem Referenten für seinen Vortrag mit langanhaltendem Applaus. Mit festlicher Bläsermusik setzte das kreiskirchliche Bläserensemble unter der Leitung von Ursula-Maria Busch geistliche Akzente während der Veranstaltung.

Bei Kürbissuppe und dem Austausch über die Impulse des Festvortrags klang der Stiftungsabend im Stiftshof Leeden aus, schreibt die Stiftung in ihrem Pressebericht.