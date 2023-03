Erhaltungssatzung stößt weiter auf Vorbehalte

Verschafft sich die Stadt mit einer sogenannten Erhaltungssatzung die Möglichkeit, in Zukunft bei Bauvorhaben im Dorfkern von Brochterbeck ein Wörtchen mitzureden? Seit Wochen ist das für Lokalpolitik und Verwaltung ein Thema. Am Donnerstag beriet der Rat.

Es war eine intensive Diskussion, die der Rat am passenden Platz führte. Getagt wurde am Mittwochabend in der Historischen Gaststätte Franz, und damit an einem Ort, der in den Bereich der Satzung fallen würde. Abgeschlossen ist die Diskussion nach dem Votum für die öffentliche Auslage keineswegs. Drei Ratsmitglieder stimmten mit Nein, vier enthielten sich. Zuvor war die Sitzung unterbrochen worden, um den Fraktionen von CDU und Grünen noch einmal Gelegenheit zu geben, intern zu beraten. Die beschlossene Auslage hat nicht automatisch zur Folge, dass die Satzung auch kommt.