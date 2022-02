Erinnerungslücken: Zeuge rudert vor Gericht zurück

Reichlich unklar blieb am Montagmorgen nach den Zeugenaussagen vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Ibbenbüren, was sich am frühen Morgen des 26. September 2020 in Tecklenburg zunächst am Parkplatz Münsterlandblick und später im Bereich des Parkplatzes Burgberg abgespielt hatte. Angeklagt waren drei junge Männer aus Ibbenbüren wegen gemeinschaftlicher Bedrohung und räuberischer Erpressung. Sie sollten einen damals 16 Jahre alten Tecklenburger laut Anklage nach einem Streit um Glasscherben auf der Straße verfolgt und ihm nach der Androhung, ihn „abzustechen“ Geld sowie eine Bluetooth-Box abgenommen haben. Auch die Herausgabe des Handys hätten sie gefordert, darauf dann aber verzichtet.

Streit um Glasscherben

Die Angeklagten waren sich in ihrer Aussage ziemlich einig: Sie seien zur Tatzeit, gegen 1.40 Uhr, mit dem Auto von Lengerich nach Ibbenbüren gefahren, als ihnen in Tecklenburg jemand eine Bierflasche vors Auto geworfen habe. Als sie ausstiegen, seien drei junge Männer weggerannt. Einen von ihnen fanden sie „im Wald“ – jenseits der Leitplanke des Parkplatzes am Burgberg. Er sei alkoholisiert gewesen. Sie hätten ihn aus dem Gebüsch geholt und „ganz normal geredet“, keinesfalls ihm etwas abgenommen oder ihn bedroht.

Der heute 18-jährige Geschädigte gab an, mit seinen Freunden und einem Six-Pack unterwegs gewesen zu sein. Die Flasche sei heruntergefallen. Weil die drei jungen Männer aggressiv gewirkt hätten, seien sie geflohen. Vor Gericht ruderte der Tecklenburger eher zurück. Er konnte sich an einiges nicht mehr erinnern, erwähnte Handy und Bluetooth-Box nur auf Nachfrage und vermochte auch nicht zu sagen, wie viel Geld er dabei gehabt hatte.

Zudem war er sich nicht sicher, ob es sich bei den Angeklagten um die jungen Männer aus der Tatnacht handelte. Weil schließlich auch die Wegnahme von Gegenständen nicht zu beweisen gewesen wäre, schloss der Vorsitzende Richter die Beweisaufnahme nach den Aussagen der vier direkt Beteiligten, nicht ohne den Geschädigten zu fragen, ob er zwischenzeitlich bedroht worden sei. Das verneinte dieser.

Die Verhandlung endete mit einem Freispruch. „Das was gesagt wird, muss auch irgendwie zusammen passen“, so der Richter. Das sei nicht der Fall. Der Zeuge habe wohl keinen Fehler machen wollen und deshalb „so viel zurückgenommen, dass es nicht mehr reichte“. Auch der Staatsanwalt sah keinen „tragfähigen Sachverhalt“, richtete aber ein „Wort der Warnung“ an die Angeklagten: Jemanden nur zu verfolgen und einzuschüchtern reiche schnell, um die Schwelle der Strafbarkeit zu übersteigen.