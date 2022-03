Erleichterung und traurige Blicke

Als sich Barbara Püning am 7. März mit dem Auto gen polnisch-ukrainischer Grenze aufmachte, glaubte sie zu wissen, was auf sie zukommen würde. Eine Freundin und Arbeitskollegin, die ebenfalls dabei war und aus der Ukraine stammt, hatte sie gebeten, sie zu begleiten. Es sollten zwei Personen, die vor dem Krieg geflüchtet waren, nach Deutschland gebracht werden: die Großmutter der Freundin und eine gute Bekannte. Doch als die Leedenerin am späten Abend des 8. März zurück in der Heimat war, war die Reisegruppe erheblich gewachsen – und die Pünings kümmerten sich in den nächsten Tagen um sechs Menschen, die ihr Land aus Angst vor den Angriffen der russischen Armee Hals über Kopf verlassen hatten.

Alle Flüchtlinge stammen aus Korosten, einer Kleinstadt etwa 60 Kilometer nordwestlich von Kiew und nahe der Grenze zu Belarus. Eigentlich, erzählt Barbara Püning, wollten die über 80-jährige Großmutter und die Bekannte ihrem Zuhause gar nicht den Rücken kehren. Sie hätten gehofft, dass sie der Krieg in der Provinz nicht treffen würde. Doch dem war nicht so, es gab schon kurz nach Kriegsausbruch Luftangriffe. „Danach ging es sehr schnell“, gibt die 36-Jährige wieder, was in Korosten passierte. Die beiden Frauen hätten Plätze in einem vom Bürgermeister organisierten Bus bekommen, der Menschen aus dem Kriegsgebiet bringen sollte. Ebenfalls dabei: die Familie eines alten Schulfreundes der Großmutter. Das waren zwei Kinder, deren Mutter und Großmutter.

Sie warteten nun auch am Grenzübergang nahe der polnischen Stadt Chelm, als Barbara Püning und ihre Freundin dort eintrafen. „Und dann stand plötzlich noch eine Mutter mit ihrem Jungen an unseren Autos“, ruft sich die Leedenerin die Szenen der ersten Begegnung in Erinnerung. Auch sie aus Korosten und Bekannte von Bekannten. Zurücklassen? Das sei nicht infrage gekommen, sagt Barbara. Plus zwei weiteren Fahrern, die aus Deutschland mitgekommen waren, waren es nun zwölf Personen, die kurzerhand auf zwei Autos verteilt wurden.

Mutter Elisabeth Püning spricht mit einem Lächeln von einer „kleinen Überraschung“, die sie da am 8. März erwartet habe. Kurzerhand wurde die Ferienwohnung, die die Pünings in Ledde haben und die frei war, hergerichtet. Dort kamen die sechs Flüchtlinge, die zusätzlich zur Großmutter und zur Freundin mit ins Tecklenburger Land geholt worden waren, erst einmal für ein paar Tage unter. Auf eine offizielle Registrierung habe man verzichtet, da die Ukrainer bald weiter nach Norwegen wollten, erzählt Barbara Püning. Dort leben entfernte Verwandte. Allerdings habe sich nach der Abreise schnell herausgestellt, dass aufgrund der rechtlichen Voraussetzungen für die Flüchtlinge und wegen des hohen Preisniveaus das skandinavische Land im Vergleich zu Deutschland doch nicht die bessere Wahl war. Die Pünings erwarten die sechs Ukrainer deshalb bereits am Mittwoch wieder zurück.

Suche nach Wohnraum

Zwar würden die Erwachsenen betonen, dass sie möglichst schnell wieder in die Heimat zurück wollen. Doch Barbara Püning ist angesichts der Entwicklung in der Ukraine eher skeptisch: „Wir bereiten alles für einen längeren Aufenthalt vor“, betont sie und erklärt auch gleich, was das bedeutet. Da wäre die Suche nach Wohnraum – die Ferienwohnung steht nicht mehr lange zur Verfügung –, idealerweise wären es zwei Wohnungen, damit jede Familie ihr eigenes Dach über den Dach bekommt. Dank großer Hilfe von vielen Seiten habe man die Frauen und ihre Kinder beziehungsweise Enkelkinder bereits mit Kleidung und einigen anderen Dingen einigermaßen ausstatten können. Gepäck hätten sie angesichts der überstürzten Flucht kaum mitnehmen können.

Glück in all dem großen Unglück haben die Ukrainer, dass Barbara Püning und ihre Freundin so etwas wie Expertinnen sind. Sie sind bei der Agentur für Arbeit in Osnabrück beschäftigt, seit 2015 haben sie Erfahrungen mit Flüchtlingen und den ganzen juristischen und bürokratischen Dingen, die dazugehören. Aufenthaltsrecht, Schulpflicht, Finanzen und viele Dinge mehr werden in den kommenden Wochen wohl zu regeln sein.

Hinzu kommt die psychische Belastung. Die Ehemänner seien in der Ukraine, sagt Barbara Püning. „Einer als Soldat in Kiew, der andere in Korosten, wo er unterstützend etwa bei der Versorgung tätig ist.“

Was Angst und Ungewissheit für die Betroffenen bedeuten, Barbara Püning konnte auf der langen Fahrt von der Grenze nach Leeden ein Gefühl dafür entwickeln. Sie erinnert sich bei aller Erleichterung darüber, in Sicherheit zu sein, an „furchtbare traurige Blicke“ während der Autofahrt und die Aussagen, der Frauen, dass sie nur der Kinder wegen geflohen seien. All das Geschehene und das, was noch kommen wird oder kommen könnte, „ist noch gar nicht in den Köpfen“.

Wer den Pünings und den Flüchtlingen helfen möchte, vor allem hinsichtlich der Wohnungssuche, kann sich telefonisch oder per E-Mail melden (Barbara.Puening@web.de, 0 15 77/44 39 063, 0 54 81/37 806).