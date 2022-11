Erschrecker lauern am Dorfteich

Süßes sonst gibts Saures: Diesen Spruch gab es am Freitag bei „Leeden spukt`s“ wieder öfter zu hören.

Schaurig-schöner Familienspaß: In Leeden spukt‘s

Die jüngsten Gäste hatten auch als Einhorn, Hexe oder Hotdog Freude an ihren Kostümierungen.165 Fackeln trugen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines langen Fackelzuges.Süßes, darunter Popcorn

Ein mondscheinklarer Abend, finstere Gruselgestalten, Nebelschwaden am Dorfteich und Feuerfackeln sorgten für das stimmungsvolle Ambiente bei der Veranstaltung „In Leeden spukt‘s“. Am Freitag lud die Interessengemeinschaft Leeden (IGL) in Zusammenarbeit mit der Tecklenburg Touristik rund um die Remise und auf dem Stiftshofgelände zu dem schaurig-schönen Familienspaß ein.