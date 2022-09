Erst belächelt – jetzt eine wichtige Kraft

Im Naturschutzzentrum Sägemühle feierten die Grünen in gemütlicher Runde das 40-jährige Bestehen der Partei in Tecklenburg.

Die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen in Tecklenburg hatten jetzt einen Grund zum Feiern: Seit 40 Jahren ist die Partei in der Stadt aktiv. Der Ortsverband wurde am 13. September 1982 gegründet.

Zum Jubiläum hatten die Grünen alle Mitglieder, Freundinnen und Freunde ins Naturschutzzentrum Sägemühle geladen. Einige Ehemalige und auch einige Mitglieder der Ortsverbände Lienen, Lengerich und Ibbenbüren waren der Einladung gefolgt. Es war ein Austausch in gemütlicher Runde, heißt es in einem Pressebericht der Partei.

In einem kurzen Grußwort erinnerte Marielies Saatkamp an die Geschichte der Grünen. Als der Ortsverband 1982 gegründet wurde, habe die junge Partei gerade die ersten politischen „Gehversuche“ gemacht. Sie sei als Friedens- und Umweltpartei angetreten, belächelt von den etablierten Polit-Profis und angefeindet von Helmut Kohl, der nach einem Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt im Oktober 1982 Bundeskanzler wurde.

„ »Wir haben die anderen genervt.« “ Marielies Saatkamp

Auch Tecklenburg habe seine Umweltprobleme gehabt, etwa durch Abwässer hiesiger Unternehmen, die das Grundwasser belastet hätten. Die Grünen hätten den Finger in die Wunde gelegt, „wir haben die anderen genervt“, betonte Marielies Saatkamp.

Seit 1984 sitzen die Grünen im Rat der Stadt, mittlerweile mit sechs Ratsmitgliedern. Sie haben vor allem Klimawandel und Artensterben im Blick, dem Naturschutz widmet die Fraktion viel Arbeit und konnte etwa das Verbot von Schottergärten in Neubaugebieten durchsetzen.

Immer wieder haben die Grünen in Tecklenburg sich auch gegen ihrer Ansicht nach überdimensionierte Bauvorhaben gewehrt, häufig an der Seite von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, wie es in einer Pressemitteilung heißt. So gab es 2003 eine Bürgerinitiative gegen den geplanten Hotelstern am Handal, und die Pläne, das alte Jugendamt durch einen „zu groß geplanten“ Supermarkt zu ersetzen, seien am Bürgerwillen gescheitert. Auch das Projekt Burggraf, das von vielen Bürgerinnen und Bürgern des Ortsteils Tecklenburg skeptisch gesehen werde, wollen die Grünen in seiner jetzigen Form nicht mittragen und sprachen sich als einzige Fraktion dagegen aus.

Dass die Grünen mittlerweile eine etablierte politische Kraft im Ort sind, zeigen die drei Direktmandate, die die Partei bei der Kommunalwahl 2020 im Ortsteil Tecklenburg gewonnen hat. Zudem stellt die Partei, wie schon in den 90ern, mit Yara Jepsen eine stellvertretende Bürgermeisterin. Und bei der Landtagswahl im vergangenen Mai habe sich Silke Wellmeier aus Brochterbeck „erstaunlich gut“ gegen die beiden Favoriten Karl-Josef Laumann (CDU) und Frank Sundermann (SPD) behauptet.