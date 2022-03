Erst mit dem Bus, dann mit dem Zug

„Wie bewegt sich Ladbergen“, das möchte die Gemeindeverwaltung gerne von ihren Bürgerinnen und Bürgern wissen und hat sie gebeten, an einer Online-Umfrage teilzunehmen, die der Arbeitskreis Mobilität, ein interfraktionelles Gremium mit acht Politikerinnen und Politkern, Bürgermeister Torsten Buller, Klimaschutzmanagerin Alexandra Kattmann und Bauamtsmitarbeiter Andreas Moysich, erstellt hat, um den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen auf die Spur zu kommen (die WN berichteten).

Seit Mitte Februar besteht die Möglichkeit, an der Umfrage teilzunehmen, und Alexandra Kattmann ist begeistert, dass so viele Bürger sich einbringen. „Das Thema Mobilität brennt den Ladbergerinnen und Ladbergern auf den Nägeln“, stellt sie fest und räumt unumwunden ein, dass sie sich diese tolle Resonanz zwar gewünscht, aber eigentlich nicht erwartet hat.

„ »Das Thema Mobilität brennt den Ladbergerinnen und Ladbergern auf den Nägeln.« “ Klimaschutzmanagerin Alexandra Kattmann

Sehr viel Rücklauf erhält die Verwaltung aus der Generation 65plus, aus der viele Frauen und Männer auf analogem Weg per Brief teilnehmen. Kattmann wundert das nicht, sei doch Seniorenmobilität „ein ganz großes Thema“. Viele fragten sich, wie sie mobil bleiben könnten, wenn sie nicht mehr Auto fahren dürften, weiß die Klimaschutzmanagerin. „Mobilität ist nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern auch ein Stück Daseinsvorsorge“, macht sie deutlich. Wie sehr das Thema der älteren Generation am Herzen liegt, erfährt Kattmann auch in Telefongesprächen. Besonders der Wunsch nach einer schnellen und gut getakteten Busverbindung zum Kattenvenner Bahnhof sei groß, weiß sie, dass viele Ladberger gerne in Richtung Münster und Osnabrück mobil sein möchten.

Frist verlängert

„Je mehr Menschen teilnehmen, desto passender kann man neue Angebote auf die Mobilitätsbedarfe ausrichten“, hatte Alexandra Kattmann im Februar für die Teilnahme an der Umfrage geworben. Ursprünglich sollte sie nach vier Wochen beendet sein. Um aber noch mehr Daten zu bekommen, hat der Arbeitskreis Mobilität kürzlich beschlossen, die Frist bis zum 7. April zu verlängern.

„Mit welchem Verkehrsmittel fahren Sie zur Arbeit, zum Sport, zum Einkauf? Was hält Sie davon ab, den Bus zu nehmen? Wie oft benutzen Sie das Fahrrad? Wie lang sind die Wege, die Sie im Alltag zu Fuß zurücklegen?“ Diese und weitere Fragen können Interessierte in der circa zehnminütigen Umfrage beantworten und damit die Entscheidungen der Verwaltung in Sachen Mobilität mitgestalten.