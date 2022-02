Erste Auflage ist schnell vergriffen

Dass es sich gut verkaufen würde, hatten die beiden Heimatfreunde Jörg Wahlbrink und Rudolf Rogowski gehofft. Allerdings hatten sie nicht unbedingt damit gerechnet, dass das Buch „Leeden 1958 & 2021“ so schnell vergriffen war. Im Interview mit dieser Zeitung berichtet Jörg Wahlbrink von weiteren Plänen.

Jörg Wahlbrink, als einer der beiden Verfasser der Publikation, die Frage an dich, wie ist „Leeden 1958 2021“ im Stiftsdorf angekommen?

Wir sind überwältigt von dem Zuspruch, den wir erfahren haben. Es gibt derzeit keine frei erhältlichen Bücher mehr. Fast 150 Exemplare wurden unmittelbar am Feierabendmarkt am Dienstag vor Heiligabend verkauft. In den Tagen danach gingen nochmals 40 Exemplare durch Rudolf Rogowski und mich über die „Ladentheke“. Damit war die erste Auflage von 200 Exemplaren so gut wie aufgebraucht. Die verbleibenden Bände gingen in den Bestand des Heimatvereins, waren Belegexemplare, beziehungsweise erhält das Kreisarchiv.

Wie sind die Rückmeldungen der Leser bisher? Gab es Lob? Gab es Kritik?

Es gab schon durchaus eine relativ große Begeisterung für dieses einzigartige Werk. Tatsächlich gingen einige Leedener unmittelbar auf Spurensuche in ihre Nachbarschaft. Sehr gut kam der vergleichende Teil an, wo wir alt und neu gegenübergestellt haben. Da wurde auch durchaus schon der Wunsch geäußert, ob wir diesen Teil nicht noch erweitern beziehungsweise fortsetzen könnten. Gelobt wurden wir auch für den Kartenteil und die Tabelle mit der kompletten Hauserfassung inklusive der Kurzkommentare zu den Veränderungen. Exemplarisch kann ich von meiner Seite aus berichten, dass das Buch bei einer entfernt lebenden hochbetagten Tante von mir ein intensives Eintauchen in alte Zeiten auslöste. Sie hatte bis dato Leeden seit 40 Jahren nicht mehr besucht. So ging es wohl vielen älteren Leedenern beim Durchblättern der 160 Seiten, die tatsächlich das Gefühl einer Zeitreise erlebten.

Eine Zeitreise

Bei dieser großen Nachfrage, hätte man da nicht gleich eine höhere Auflage anvisieren sollen?

Das ließ sich letztendlich sehr schwer vorher abschätzen. Das Risiko trug ja der Heimatverein, der in die Vorfinanzierung ging. Hier sei nochmals an dieser Stelle ein besonderer Dank an all die großen und kleinen Spender ausgesprochen und insbesondere an die Sparkasse Steinfurt, die am Ende der vor einem Jahr gestarteten Spendenaktion nochmal einen größeren dreistelligen Betrag drauflegte. Somit war es eine Abwägungssache mit dem eindeutigen Ergebnis, dass wir sicherlich auch wesentlich mehr Bücher hätten unter die Leute bringen können.

Gibt es demnächst eine Neuauflage?

Das ist nicht ausgeschlossen. Tatsächlich liegt eine Art Vormerk-Liste beim Heimatverein aus, wo man sein Bekunden anmelden kann. Dort liegen bereits einige Reservierungen vor. Bei einer zweiten Auflage böte sich die Möglichkeit an, den redaktionellen Teil zu erweitern. Das haben Rudolf Rogowski und ich im Blick. Wir stellen aber aktuell fest, dass wir nach der intensiven Zeit kurz vor Drucklegung erstmal eine kreative Pause benötigen. Mit etwas Abstand werden wir die nächsten Schritte angehen.

Gibt es Pläne, die über das Buch hinausgehen?

Die gab es von Anfang an. Der komplette Bildsatz lädt geradezu dazu ein, dass man das Ganze in eine virtuelle Form gießt und mit GPS-Daten versieht. Man könnte dann mit Handy oder Tablet von Haus zu Haus gehen und sich die historischen Fotos anschauen. Mit dem Buch kann man das ja jetzt schon – die Adressen sind im Anhang hinterlegt. Also da geht noch einiges. Mal schauen, wie es mit der Leedener Zeitreise ins Jahr 1958 weiterläuft.