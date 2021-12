Es fehlt an Platz und Personal

Zweimal mangelhaft, einmal ausreichend: Diese fachliche Einschätzung kam für viele zwar nicht überraschend, war aber trotzdem erschreckend. Der Brandschutzbedarfsplan beschreibt den Ist-Zustand der Feuerwehrgerätehäuser schonungslos. Und ebenso schonungslos wird auf die aktuelle Personalsituation hingewiesen. Dort gibt es eine „planerische Unterdeckung“ von 60 Feuerwehrleuten. Diese Zahlen präsentierte Christoph Müller von der Kommunal Agentur in der jüngsten Sitzung des Stadtrates.

Der Brandschutzbedarfsplan muss regelmäßig fortgeschrieben werden, um die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr dauerhaft sicherzustellen. Der Stadtrat verabschiedete ihn einstimmig – wobei Christian Brüger (CDU) zu bedenken gab, dass dieser Plan „eine gewisse Verbindlichkeit“ habe. „Wir beschließen die Aufgaben der nächsten Jahre – und es geht um Millionen Euro.“

Wie notwendig Investitionen sind, das verdeutliche Christoph Müller. Beispiel Feuerwehrgerätehaus Ledde: „Der Standort der Einheit Ledde befindet sich insbesondere aufgrund der Platzverhältnisse und der arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen in einem mangelhaften Zustand.“ So steht es im Brandschutzbedarfsplan.

Das Fazit für Leeden: „Das Feuerwehrhaus befindet sich in einem mangelhaften Zustand. Insbesondere die Schwarz-Weiß-Trennung, die beengten Verhältnisse sowie die nicht fachgerechte Lagerung stellen Verbesserungspotential dar.“

Nicht viel besser sieht es im Feuerwehrhaus Tecklenburg aus, das sich „aufgrund der gemeinsamen Nutzung mit dem Bauhof, fehlender Platzkapazitäten und Schwarz-Weiß-Trennung in einem ausreichenden Zustand“ befindet.

In Brochterbeck soll der Edeka-Markt zum Feuerwehrgerätehaus umgebaut werden. Die CDU sieht darin ein „Koppelgeschäft“ sowie eine „ungewöhnliche Wirtschaftsförderung“ und beantragte, die Arbeiten sofort zu beenden und den Bauhof in den Markt zu verlagern.

Zurück zum Brandschutzbedarfsplan und der personellen Situation der Feuerwehr. Die Soll-Stärke der vier Löschzüge beträgt jeweils 45 Personen. Aktiv sind im Löschzug Brochterbeck 37 (Altersdurchschnitt 37 Jahre), im Löschzug Ledde 33 (40 Jahre), im Löschzug Leeden 29 (35 Jahre) in dim Löschzug Tecklenburg 21 (38 Jahre).

Tagesverfügbarkeit

Tecklenburg als kleinste Löscheinheit mit gleichzeitig stärkster Brandgefährdung in der Altstadt kann tagsüber planerisch nur auf ein Mitglied zurückgreifen, das durch seinen Arbeitgeber für Einsätze freigestellt wird, zwei Mitglieder würden bedingt zur Verfügung stehen. In Ledde ist die Tagesverfügbarkeit mit fünf beziehungsweise sechs Mitgliedern in Staffelstärke gegeben.

In Brochterbeck stehen sieben Mitglieder tagsüber zur Verfügung, weitere vier arbeiten im Stadtgebiet, werden aber nicht immer von ihren Arbeitgebern freigestellt. Nochmal vier Personen arbeiten im Schichtdienst. Somit ist die Tagesverfügbarkeit in Staffelstärke sichergestellt. In Leeden ist das mit nur drei Einsatzkräften (plus vier im Schichtdienst) nicht gegeben.

Welche Maßnahmen sind notwendig? Der Brandschutzbedarfsplan sieht für Brochterbeck kurzfristig ein neues Feuerwehrgerätehaus vor, in Ledde mittelfristig (drei bis fünf Jahre) und in Leeden mittel- bis langfristig – allerdings nicht am derzeitigen Standort. In Tecklenburg gibt es mittel- bis langfristig zwei Optionen: die alleinige Nutzung des Gebäudes oder ein Neubau. Kurzfristig sollen bereits die durch den Bauhof genutzten Flächen reduziert werden.

Umfangreicher Fahrzeugpark

Kreisbrandmeister Raphael-Ralph Meier sieht in Investitionen auch einen Weg, die Mannschaft personell zu stärken. „Wenn ich moderne Häuser und Technik habe, finden sich auch neue Mitglieder“, sagte er im Stadtrat. Der Stadtverwaltung sprach er „ein dickes Lob“ aus, denn im Bereich der Werbung mache sie wesentlich mehr als andere Kommunen. Er rief dazu auf, mit Weitblick an die Planung zu gehen.

Das gilt auch für die Fahrzeuge. Die Wehr verfüge über einen umfangreichen Fahrzeugpark, mit dem sie die vielfältigen Einsätze weitgehend abarbeiten könne, hielt Christoph Müller fest. Das Konzept sieht zukünftig an jedem Standort ein Kleinfahrzeug sowie zwei Großfahrzeuge vor. Darüber hinaus soll der Leitung der Feuerwehr ein Kommandowagen zur Verfügung gestellt werden. Bis zum Jahr 2026 ist die Ersatzbeschaffung von insgesamt acht Fahrzeugen vorgesehen – für circa zwei Millionen Euro.

Bei der personellen Entwicklung soll gemeinsam mit Verwaltung und Politik eine Entwicklung vorangetrieben werden, deren Ziel es sein müsse, mehr aktive Mitglieder zu finden und die Einsatzkräfte auch entsprechend weiterzuqualifizieren. Um die Tagesverfügbarkeit zu verbessern, wird unter anderem vorgeschlagen, Gespräche mit den ansässigen Arbeitgebern zu führen.