„Burggraf“ wieder Thema im Ausschuss Planen, Bauen und Umwelt

Tecklenburg

Mit weiteren Änderungen für das „Burggraf“-Hotelvorhaben wird sich der Planungsausschuss in einer Sitzung am Dienstag, 29. März, befassen. Der Investor plant laut Sachdarstellung neben einer Tiefgarage nun noch die Schaffung eines Tiefgeschosses für Stellplätze. Ein Fachbüro kommt derweil zu der Ansicht, dass es in Tecklenburg genügend öffentliche Parkplätze gibt und das auch, wenn das Hotel gebaut werden sollte.