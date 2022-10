Es gibt bereits Zusagen für gut 50 Verkaufsstände

Stimmungsvoll geht es zu, wenn in Leeden auf dem Stiftsgelände der Weihnachtsmarkt aufgebaut ist. Nach zwei Jahren Pause ist es am ersten Adventswochenende wieder so weit.

Nach zwei Jahren Pandemiepause gibt es am ersten Adventswochenende die 24. Auflage des Leedener Weihnachtsmarktes. Damit rund um die Stiftskirche und auf dem Stiftshofgelände die Veranstaltung der Interessengemeinschaft Leeden (IGL) am 26. und 27. November stattfinden kann, gab es nun ein Vorbesprechung in der Gaststätte „Zur Post“.

Rund 40 Teilnehmer begrüßte der IGL-Vorsitzende Gerhard Wellemeyer zu der Versammlung. Der seit 25 Jahren für die Organisation des Weihnachtsmarktes verantwortliche stellvertretende IGL-Vorsitzende Uwe Auffahrt nahm erfreut zur Kenntnis, dass fast alle Anbieter aus den Vorjahren wieder mit dabei sein werden und dass es auch in diesem Jahr einige neue Anbieter geben wird.

Sämtliche Buden besetzt

Sämtliche Buden der IG Leeden sind besetzt, dazu gibt es noch zahlreiche Verkaufsstände im Stiftshaus des Heimatvereins, in der Remise sowie im Stiftshof und im Jugendheim der evangelischen Kirchengemeinde. „Aus heutiger Sicht wird es insgesamt gut 50 Verkaufsstände auf dem Weihnachtsmarkt geben“, teilen die Organisatoren mit. Dieser laufe wieder unter dem bewährten Motto „Weihnachtsmarkt mit Herz ohne Kommerz“.

Auch über einige Programmpunkte sprachen die Versammlungsteilnehmer bereits. So soll es in der Stiftskirche mit der Musikgruppe „conTakt“ am Samstag wieder ein Familiensingen geben, der Posaunenchor Leeden und der Musikverein Einhorn werden an beiden Tagen Weihnachtslieder auf dem Markt spielen, der Nikolaus wird samstags süße Geschenke an die Kinder verteilen, und am Stand der Kindergärten „Puste-Zwerge“ ist ein offenes Weihnachtslieder-Singen geplant.

Weihnachtlicher Feierabendmarkt

Neben dem Weihnachtsmarkt möchte die IG Leeden auch an den vier Dienstagen vor Weihnachten wie im Vorjahr den Leedener Feierabend-Markt um ein weihnachtliches Angebot ergänzen, „sofern sich hierfür eine gewisse Anzahl an Bastelanbietern und Leedener Vereine für den Grill- und Glühweinstand findet“. Gerhard Wellemeyer bat die Versammlungsteilnehmer darum, bis Ende Oktober Nachricht zu geben, ob und wer an diesen Zusatzterminen teilnehmen möchte.