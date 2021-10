Es gibt noch einige Fragezeichen

So voll wie beim Nikolausmarkt 2019 soll es in diesem Jahr nicht werden. Es gibt eine deutlich kleinere Variante der Veranstaltung. Deutlich kleiner ist auch das Ergebnis der Weinlese ausgefallen (rechtes Bild). Statt Wein gibt es deshalb Traubeneis.

Sich aufwärmen und klönen am Glühweinstand, Geschenke für Weihnachten besorgen oder festliche Dekoration bestaunen – darauf freuen sich viele Menschen. Sie möchten endlich mal wieder einen Weihnachtsmarkt besuchen. Während das in so manchen kleineren Orten in diesem Jahr wieder möglich sein wird, soll es in Tecklenburg eine deutlich abgespeckte Variante geben. Das kann niemanden verwundern, denn in den Gassen des Städtchens drängeln sich normalerweise die Menschenmassen. Das soll es derzeit aber noch nicht geben.

Traditioneller Glockenschmuck

Statt des Nikolausmarktes plant die Kaufmannschaft in Zusammenarbeit mit der Tecklenburg Touristik am zweiten Advent ein kleineres Event unter dem Motto „Weihnachtliches Tecklenburg“. Laut Auskunft der Verkehrs- und Wirtschaftsgemeinschaft (VWG) sollen ein rundes Dutzend Verkaufs- und Verpflegungsstände in der mit dem traditionellen Glockenschmuck dekorierten Altstadt aufgebaut werden. Handel und Gastronomie halten wie im vergangenen Jahr an den Adventswochenenden lukrative Angebote für die Besucher bereit.

Fraglich ist noch, ob der Nikolaus Süßwaren oder Stutenkerle an die Kinder verteilen kann. Das hänge von der Inzidenz-Entwicklung der kommenden Wochen ab, so die VWG. Diese Thematik werde bei der Jahreshauptversammlung am 3. November besprochen. Dann könne auch endgültig festgelegt werden, was im Rahmen der Möglichkeiten umgesetzt werden kann. Außerdem stehen die Punkte „Altstadt- und Eventmarketing ab 2022“ sowie die Betreuung des Weinbergs auf der Tagesordnung.

Bei der Lese fiel die Menge der Trauben so gering aus, dass sich eine Kelterung nicht lohnte. Doch der Eisbäcker und VWG-Mitglied Davide Calabretto von der Eisdiele „La Fenice“ hatte die Idee, aus den Trauben ein „Tecklenburger Regent-Eis“ zu kreieren, das – solange der Vorrat reicht – in seinem Angebot sein wird.